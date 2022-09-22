內地護士可免註冊來港　前線護士憂打開缺口　護協：信無大問題

醫管局今（22日）召開大會後見記者時，公布擴大大灣區醫療人才交流計劃，包括引入內地護士。來港交流的護士毋須在港註冊，首批70人明年初會到港，並在兩年內增至300人。

香港護士協會主席源志敏認為，來港的醫護是資深護師，相信不會有很大問題，但望醫管局可以提供措施解決兩地語言差異。有前線註冊護士則認為，註冊條例是保護本港護士能達到一定水平，擔心計劃或會打開本港醫療系統缺口。



食物及衛生局發表醫護人力檢討報告，推算至2030年香港將出現醫生及護士人手短缺。（資料圖片）

根據《護士註冊條例》，任何人士如有意在香港執業為註冊護士或登記護士，必須向香港護士管理局註冊或登記，成為註冊護士或登記護士。

醫管局：會承擔任何法律責任

不過，醫管局今公布的計劃，來港的護士毋須註冊，主席范鴻齡回應提問時指，醫管局過往亦有相關計劃，如2007年粵港專科護士培訓計劃，加上來交流的護士很有資歷，部分為第五波疫情時內地派醫護來港的護士，並強調若在港發生任何醫療事故，醫管局會承擔任何法律責任。

香港護士協會主席源志敏表示，2007年粵港專科護士培訓計劃主要是內地護士來港學習為主，相信今次計劃都是當時的「翻版」。（資料圖片／馬煒傑攝）

香港護士協會主席源志敏表示，2007年粵港專科護士培訓計劃主要是內地護士來港學習為主，相信今次計劃都是當時的「翻版」。他認為，若來港的醫護是資深護師，相信不會有很大問題，但望醫管局可以提供措施解決兩地語言差異，如參考亞博的內部臨床管理系統（CMS）介面設有中文及英文顯示等。他亦建議，來港的護士最好懂廣東話，方便與病人溝通。

護協：港府應增加護理學名額

對於醫管局指希望計劃可紓緩醫護人手，他則認為，全港護士有逾3萬人，故計劃幫助不大，重申港府應增加護理學的名額解決人手問題，「依加8至9個想讀護士嘅，只收到1個。」前線註冊護士劉凱文亦認為，只看數字的話，幫助不大，「一個部門嘅護士都唔止70人。」

前線註冊護士劉凱文認為，註冊條例是保護本港護士能達到一定水平，擔心計劃或會打開本港醫療系統缺口。（資料圖片 / 李孫彤攝）

他指，現時《護士註冊條例》是保障本港護士都有既定的標準，擔心此計劃或會打開本港醫療系統缺口。他強調，並非不相信內地醫護的能力，但因兩地的醫療制度不同，擔心其專業的資歷未必能在港發揮出來。

他以第五波疫情時，內地護士來亞博館幫忙為例，指當時本港醫護與內地醫護合作亦並非十分暢順，有時內地醫護在CMS系統寫的東西，香港醫護亦未必可完全理解，「當時常常要行孖咇、甚至是三咇去做同一樣野，量血壓都要3至4個人。」