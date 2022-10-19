施政報告｜參考國家藥管局藥物證明　望更多藥物、儀器准在港使用

【施政報告2022】本港不時有病人組織批評，所需藥物未有在香港註冊。特首李家超今（19日）公布任內首份施政報告表示，參考國家藥品監督管理局及其他合適的藥物監管機構發出的註冊證明，並會與內地就「港澳藥械通」保持聯繫，讓更多香港註冊藥物和醫療儀器在大灣區使用。

另外，政府亦會重整地區醫療用地和設施，成立「醫療設施規劃和發展督導委員會」，推動相關發展和重建項目。



施政報告提出，參考國家藥品監督管理局及其他合適的藥物監管機構發出的註冊證明。(資料圖片)

現時藥物要在香港藥物註冊，必須為32個國家其中兩個已註冊的藥物及香港衞生署的審查，但32個國家中未有包括中國。李家超表示，為促進香港與內地醫療合作，將會參考國家藥品監督管理局及其他合適的藥物監管機構發出的註冊證明，讓已在內地及相關地區註冊的藥物，在符合安全、效能及質素標準等方面的嚴謹要求後，獲批在香港註冊及銷售，令藥品供應更多元。消息人士補充，除內地外，新加坡、巴西及韓國藥物監管機構發出的註冊證明亦會增加在內。

李家超又表示，會與內地就「港澳藥械通」保持聯繫，讓更多香港註冊藥物和醫療儀器在大灣區使用。此外，政府會積極研究容許在大灣區內地城市生活的港人，使用長者醫療券繳付內地醫療保險費。消息人士補充，暫時在內地的港人使用醫療券邀交當地的藥費並不在探討的範圍，至於何時可讓醫療券繳付內地醫療保險費則仍在討論中。

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



+ 22

除此之外，李家超未來會重整地區醫療用地和設施，成立「醫療設施規劃和發展督導委員會」，推動相關發展和重建項目。消息人士表示，由於不少的地區醫療用地和設施都比較舊，未來都會將其重建及整合，但涉及衞生署及醫管局診所數字則仍在點算中。

另外，有部分放置的政府設施都有計劃改建成醫療的用途，包括觀塘及中西區的街市。