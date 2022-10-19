施政報告｜研強制醫護服務公院若干年期　立法規定市民上載醫健通

【施政報告2022】特首李家超今日（19日）公布上任後首份施政報告，指公營醫院服務總開支比重超過80%，資源及壓力嚴重傾向公營醫院，銳意從多方面提升公立醫院服務質素及減輕公院壓力，包括考慮強制要求合資格醫護在公院服務一定年期及縮短專科門診輪候時間等。

此外，港府亦研究立法規定上載更多種類的醫療紀錄，冀推廣「醫健通」的醫療紀錄貫穿到公私營醫院系統。



為減輕公院負擔，施政報告從多方面提升公營醫院服務，考慮強制要求合資格醫護在公營醫療基構服務一定年期，以及引入合資格非本地培訓牙醫及護士。（資料圖片／歐嘉樂攝）

第五波新冠疫情下公院爆煲，醫護疲於奔命，確診及死亡人數不斷攀升，揭示公營醫院系統被過份依賴。施政報告批現時醫療體制「重治療、輕預防」，隨着人口老化，慢性疾病日益普遍，公營醫院將不勝負荷，被批漫長等待的專科輪候時間勢將持續上升。

港府在施政報告建議除減輕公院壓力外，並銳意提升服務質素，轉向以預防為重，投放更多資源推動基層醫療，與私營醫療共同推廣「一人一家庭醫生」理念。

考慮強制要求醫護於公營醫院服務指定年期

港府為確保公營醫療系統有足夠醫護人手，從多方面提升公營醫院服務，最值得關注的是施政報告正研究強制要求合資格醫護在公營醫療基構服務一定年期，以及引入合資格非本地培訓牙醫及護士。

公營醫院輪候時間長經常為人詬病，醫管局亦銳意縮短專科門診輪候時間，並增撥資源處理新症，並加快轉介安排處理跨科個案，目標是2023/24年度把內科專科穩定新症的輪候時間減少20%。局方會更廣泛使用視像會診及推出迎的藥物送遞服務模式，方便病人。

此外，港府亦研究立法規定上載更多種類的醫療紀錄，利用「醫健通」貫穿公私營醫院骨幹系統，讓醫生更方便會診。

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



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公院未來五年增4,600病床及80手術室

此外，施政報告指會成立神經系統疾病及心血管疾病的綜合醫療中心，並另建立「不常見疾病資料庫」，為需要跨專業支援的患者提供綜合服務。

施政報告更會全力推動第一個「十年醫院發展計劃」，強化醫院基建。公院未來五年可增加約4,600張病床及80間手術室，而報告提及第二個「十年醫院發展計劃」，會包括「北部都會區」醫院網絡建設。

▼10月19日 施政報告2022年重點▼

