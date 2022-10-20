政府搶海外專才未提本地挽留　專家倡改善民生、控制樓價吸引回流

本港求才若渴，最新一份《施政報告》公布多項「搶企業、搶人才」政策，並披露本港過去三年流失14萬勞動人口，有人力資源學者認為，港府應投放更多培訓資源，為港人工作增值。香港人才管理協會則認為，有規劃是好事，可吸引更多海外專才，惟近年移民港人增加，政府未見著墨如何挽留人才，情況儼如97年回歸時，倡議港府透過改善民生、控制樓價及做好營商環境，吸引離港者回流。



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近年移民潮湧現，浸會大學人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光認為，港人移民有自身考慮因素，但相信本港仍具發展機遇，留下者亦獲更多晉升機會。他又建議，港府應投放更多培訓資源，為本港市民增值，「唔應該只放眼目前嗰份工，好多工種未來會轉型甚至會消失，依家要未雨綢繆。」

香港人才管理協會副會長梁偉佳則認為，欣悉施政報告重點闡述吸引人才措施，「由以前放任到依家有規劃」，惟未有著墨如何挽留人才，情況有如1997年回歸時，認為港府應著力改善民生、控制樓價及做好營商環境，「會唔會香港經濟騰飛，過幾年又會有人返嚟呢？」

社會有聲音指新加坡競爭力已超越本港，葉偉光認為，雖然新加坡的確已搶去不少人才，但他相信，本港既面向國際，亦擁有大灣區優勢，是海外聯通內地的重要窗口，他相信入境限制放寬至「0+0」指日可待，屆時本港可重現自身優勢。

港府推出的「高端人才通行證計劃」，合資格的來港人才可獲兩年通行證，相對新加坡的五年簽證為少，但他認為香港仍有吸引力，因有不少跨國企業落戶本港，以走進內地市場。梁偉佳表示同意，又認為競爭優勢「落後」情況僅屬暫時性，「一通返關，內地同香港接軌，就會回復狀態。」