首三季整體罪案按年上升4.4%　詐騙案增5000宗　求職騙案增兩倍

近年香港不時出現電話騙案，部份人更損失逾百萬元。警方今日（20日）表示，今年首三季的整體罪案數字達49,927宗，較去年同期多4.4%，上升原因主要為詐騙案增加了5,000多宗，增近四成，當中逾七成與網上騙案有關。警方續指，求職騙案升幅達兩倍，更接獲有市民懷疑誤墮網上以高薪工作作招徠的騙局，被誘騙到東南亞國家從事非法活動。

另外，截至9月底，警方以《香港國安法》拘捕超過210人，當中超過一半人已被檢控；至於6月起啟用的「反恐舉報熱線63-666-999」，共收到超過6,800個訊息。



▼8月22日至今 多名涉及東南亞求職騙案的港人▼



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警方指，2022年首三季錄得的整體罪案數字為49,927宗，較2021年同期的47,840宗，增加2,087宗，升幅4.4%。警方續指，暴力罪案少了一成，至6,465宗。然而，由於詐騙案增加了5,000多宗，增至19,444宗，升幅達39.7%，令到整體罪案數字上升。

警方續指，求職騙案錄得2,353宗，升幅達兩倍，更接獲有市民懷疑誤墮網上以高薪工作作招徠的騙局，被誘騙到東南亞國家從事非法活動的案件。至於投資騙案（2,012宗）、電話騙案（1,687宗）及網上購物騙案（6,389宗），則分別錄得四成至一倍的升幅。

警方稱，投資騙案及電話騙案涉及的損失金額仍然龐大，分別超過12億元及7億元，情況令人關注。另外，投資騙案主要手法是「網戀投資騙案」，及以虛假投資應用程式誘騙受害人；電話騙案主要手法仍然是「假冒官員」及「猜猜我是誰」。

▼柬埔寨騙案詐騙營內情況▼



針對各類詐騙案件，警方指採取情報主導的執法行動，過去9個月瓦解多個詐騙集團，涉及超過2,000宗網上購物騙案、網上求職騙案、網上投資騙案、電話騙案等，拘捕超過650人，涉及騙款約14億元。此外，「反詐騙協調中心」勸止超過400宗騙案受害人匯出款項，攔截接近10億元騙款。

除了詐騙案，勒索案亦有1,389宗，較去年同期增加243宗，增幅達21.2%，升幅主要來自裸聊勒索案件，增加了250宗，共1,049宗，當中學生仍是最大的受害人群組，佔兩成半，超過六成的受害人是30歲或以下。

《港區國安法》實施至今已兩年。（資料圖片）

《香港國安法》方面，警方指截至9月底，共拘捕超過210人，當中超過一半人已被檢控。另外，「反恐舉報熱線63-666-999」自6月起啟用，向市民推廣「全民反恐•見疑即報」的意識，截至9月底，熱線共收到超過6,800個訊息。