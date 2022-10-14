蕭澤頤指就手旁觀可釀悲劇　支持政府修例強制舉報虐兒案

警務處今日（14日）舉行「童行．同心」保護兒童計劃2022開幕禮，警務處處長蕭澤頤出席活動時提到不少虐兒案件可及早識別，但卻因身邊人忽略或就手旁觀，而釀成悲劇，近期接二連三的虐兒案件令人憂慮及痛心，指警方全力支持政府加快修例，推出強制舉報懷疑虐待或疏忽照顧兒童的機制。



蕭澤頤提到，今年首8個月接獲795宗虐兒個案，雖然數字上與去年相約，但近期接二連三發生的虐兒案件都令人感到憂慮和痛心。他認為不少虐兒案件可及早識別，但卻因身邊人忽略或就手旁觀，而釀成悲劇，所以今年保護兒童計劃以「旁邊者Change」為題，教育大眾識別和介入幫助被虐案件，他表示警方將全力支持政府加快修例，推出強制舉報懷疑虐待或疏忽照顧兒童的機制。

「保護兒童號」電車 「叮叮聲」喚醒大眾

蕭澤頤又提到警方正檢討及優化處理虐兒案件的程序，包括與律政司在今年初成立「易受傷害證人及保護兒童專責小組」，接手處理逾20多宗案情嚴重，性質敏感案件；以及今年7月成立的「易受傷害證人支援隊」，強化調查人員訓練和與持分者合作，保護兒童和易受傷害證人。另外，他指去年起舉辦保護兒童的宣傳活動，吸引超過6萬名市民及350間學校參與，提升市民保護兒童意識。

今年計劃新設兩輛流動展覽電車「保護兒童號」，蕭澤頤指出電車歷史悠久，陪伴香港人成長，載着同舟共濟的襟懷，希望透過其響出「叮叮聲」的特色，喚醒大眾保護兒童的意識。