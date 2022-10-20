強制檢測｜74幢上榜　涉半山嘉和苑、大角咀瓏璽3座、一號銀海8座

撰文：黃偉倫
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疫情逐漸回穩，醫務衞生局周四晚（20日）發出最新一份強制檢測公告，共74幢大廈上榜，其中沙田區有九幢大廈上榜，為全港之首。74座大廈中，有62幢因有較多居民確診而被納入公告，包括半山列堤頓道嘉和苑、大角咀瓏璽3座、大角咀一號銀海8座、大埔寶馬山6座等。
此外，有12幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，其中九龍城龍譽有六幢大廈上榜，馬鞍山海栢花園亦有三幢大廈。當局指，任何人在10月14日至20日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周五或周六（21日或22日）接受核酸檢測。

▼10月19日 強制檢測公告名單▼

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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有62幢大廈被納入強制檢測公告。沙田區有六幢大廈上榜，涉及大圍聚龍居11座、沙田中心東寧大廈、溱岸8號3座、馬鞍山海典灣5座，以及雅典居9座。

屯門區有七幢大廈上榜，涉及香港黃金海岸3座、香港黃金海岸7座、兆康苑兆豪閣、恒福花園7座、慧豐園4座等。荃灣則有灣景花園2座、萬景峯5座等上榜。

九龍方面，上榜大廈分布多區，大角咀涉一號銀海8座，以及瓏璽3座。九龍灣有麗晶花園20座；新蒲崗則有譽．港灣6座。另外，麗港城31座亦上榜。

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至於港島，太古城美菊閣及富山閣均榜上有名。另外，半山區列堤頓道52號嘉和苑、杏花邨22座，北角電氣道Diva Diva同樣上榜。

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12幢大廈被納入公告，九龍城龍譽一共有六座大廈上榜，包括1A、1B、2A、2B、3及5座等。另外，馬鞍山海栢花園的4、5及6座同樣上榜。

政府周五會於香港仔漁暉苑、深井麗都花園、葵涌葵盛東邨及北區沙頭角邨，增設／重開臨時流動採樣站。

社區檢測中心和部分大型社區檢測站設有預約服務，市民可經網上系統預約。檢測中心／檢測站會優先為已預約的市民提供服務。市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

10月19日強檢大廈

陽性檢測個案曾到訪的地點：

筲箕灣愛東邨愛澤樓

粉嶺景盛苑俊景閣

東涌富東邨東盛樓

葵涌荔欣苑荔林閣

葵涌葵盛東邨盛逸樓

牛頭角彩霞邨彩日樓

沙田溱岸 8 號 3 座

荃灣灣景花園 2 座

將軍澳富康花園 7 座

大埔景雅苑景悅閣

屯門寶田邨 4 座

屯門香港黃金海岸 3 座

觀塘順緻苑順榮閣

粉嶺牽晴間 7 座

荃灣荃灣中心廣州樓

屯門恒福花園 7 座

新蒲崗譽‧港灣 6 座

柴灣樂軒臺 1 座

葵涌石蔭邨禮石樓

柴灣杏翠苑翠瑩閣

屯門新屯門中心 1 座

土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣C 座

大角咀瓏璽 3 座

馬鞍山海典灣 5 座

鰂魚涌太古城富山閣

天水圍嘉湖山莊美湖居 7座

茶果嶺麗港城 31 座

天水圍嘉湖山莊景湖居 12座

天水圍嘉湖山莊美湖居1座

深井麗都花園 4 座

天水圍嘉湖山莊賞湖居5座

荃灣萬景峯 5 座

黃大仙翠竹花園 7 座

元朗水邊圍邨泉水樓

柴灣小西灣邨瑞滿樓

葵涌葵賢苑葵義閣

大埔大埔寶馬山 6 座

大圍聚龍居 11 座

長沙灣喜薈 3 座

屯門香港黃金海岸 7 座

大角咀一號銀海 8 座

北角電氣道 135 號 Diva Diva

粉嶺維也納花園 3 座

油塘崇信街6 號Ocean One

馬鞍山雅典居 9 座

荃灣荃威花園B 座

何文田冠德苑冠榮閣

柴灣杏花邨 22 座

鰂魚涌基利路 9 號太明樓

沙頭角沙頭角邨迎海樓

半山區列堤頓道52 號嘉和苑

沙田沙田中心東寧大廈

香港仔漁暉苑日暉閣

屯門慧豐園 4 座

西營盤高樂花園 1 座

九龍灣麗晶花園 20 座

天水圍嘉湖山莊樂湖居 11座

鰂魚涌太古城美菊閣

沙田愉翠苑愉能閣

屯門兆康苑兆豪閣

藍田滙景花園 13 座

將軍澳峻瀅 5 座

污水樣本呈陽性地點：

天水圍俊宏軒 9 座

馬鞍山海栢花園 4 座

馬鞍山海栢花園 5 座

馬鞍山海栢花園 6 座

東涌逸東一邨福逸樓

東涌逸東一邨祿逸樓

九龍城龍譽 1A 座

九龍城龍譽 2B 座

九龍城龍譽 5 座

九龍城龍譽 3 座

九龍城龍譽 2A 座

九龍城龍譽 1B 座

政府突擊3幢強檢大廈95人沒遵守公告部分人被罰款　庫房進帳65萬強制檢測︱72幢上榜　涉半山豪宅地利根德閣、都會駅等強制檢測︱增50幢上榜　涉帝堡城、半島豪庭、傲雲峰等強檢大廈︱50幢因有患者居住入榜　涉帝堡城、峻瀅II、雅典居等麗港城、浪翠園、汀九別墅等三區污水陽性　政府派14萬套快測
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