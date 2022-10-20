強制檢測｜74幢上榜 涉半山嘉和苑、大角咀瓏璽3座、一號銀海8座
疫情逐漸回穩，醫務衞生局周四晚（20日）發出最新一份強制檢測公告，共74幢大廈上榜，其中沙田區有九幢大廈上榜，為全港之首。74座大廈中，有62幢因有較多居民確診而被納入公告，包括半山列堤頓道嘉和苑、大角咀瓏璽3座、大角咀一號銀海8座、大埔寶馬山6座等。
此外，有12幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，其中九龍城龍譽有六幢大廈上榜，馬鞍山海栢花園亦有三幢大廈。當局指，任何人在10月14日至20日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周五或周六（21日或22日）接受核酸檢測。
▼10月19日 強制檢測公告名單▼
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有62幢大廈被納入強制檢測公告。沙田區有六幢大廈上榜，涉及大圍聚龍居11座、沙田中心東寧大廈、溱岸8號3座、馬鞍山海典灣5座，以及雅典居9座。
屯門區有七幢大廈上榜，涉及香港黃金海岸3座、香港黃金海岸7座、兆康苑兆豪閣、恒福花園7座、慧豐園4座等。荃灣則有灣景花園2座、萬景峯5座等上榜。
九龍方面，上榜大廈分布多區，大角咀涉一號銀海8座，以及瓏璽3座。九龍灣有麗晶花園20座；新蒲崗則有譽．港灣6座。另外，麗港城31座亦上榜。
至於港島，太古城美菊閣及富山閣均榜上有名。另外，半山區列堤頓道52號嘉和苑、杏花邨22座，北角電氣道Diva Diva同樣上榜。
另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12幢大廈被納入公告，九龍城龍譽一共有六座大廈上榜，包括1A、1B、2A、2B、3及5座等。另外，馬鞍山海栢花園的4、5及6座同樣上榜。
政府周五會於香港仔漁暉苑、深井麗都花園、葵涌葵盛東邨及北區沙頭角邨，增設／重開臨時流動採樣站。
社區檢測中心和部分大型社區檢測站設有預約服務，市民可經網上系統預約。檢測中心／檢測站會優先為已預約的市民提供服務。市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。
10月19日強檢大廈
陽性檢測個案曾到訪的地點：
筲箕灣愛東邨愛澤樓
粉嶺景盛苑俊景閣
東涌富東邨東盛樓
葵涌荔欣苑荔林閣
葵涌葵盛東邨盛逸樓
牛頭角彩霞邨彩日樓
沙田溱岸 8 號 3 座
荃灣灣景花園 2 座
將軍澳富康花園 7 座
大埔景雅苑景悅閣
屯門寶田邨 4 座
屯門香港黃金海岸 3 座
觀塘順緻苑順榮閣
粉嶺牽晴間 7 座
荃灣荃灣中心廣州樓
屯門恒福花園 7 座
新蒲崗譽‧港灣 6 座
柴灣樂軒臺 1 座
葵涌石蔭邨禮石樓
柴灣杏翠苑翠瑩閣
屯門新屯門中心 1 座
土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣C 座
大角咀瓏璽 3 座
馬鞍山海典灣 5 座
鰂魚涌太古城富山閣
天水圍嘉湖山莊美湖居 7座
茶果嶺麗港城 31 座
天水圍嘉湖山莊景湖居 12座
天水圍嘉湖山莊美湖居1座
深井麗都花園 4 座
天水圍嘉湖山莊賞湖居5座
荃灣萬景峯 5 座
黃大仙翠竹花園 7 座
元朗水邊圍邨泉水樓
柴灣小西灣邨瑞滿樓
葵涌葵賢苑葵義閣
大埔大埔寶馬山 6 座
大圍聚龍居 11 座
長沙灣喜薈 3 座
屯門香港黃金海岸 7 座
大角咀一號銀海 8 座
北角電氣道 135 號 Diva Diva
粉嶺維也納花園 3 座
油塘崇信街6 號Ocean One
馬鞍山雅典居 9 座
荃灣荃威花園B 座
何文田冠德苑冠榮閣
柴灣杏花邨 22 座
鰂魚涌基利路 9 號太明樓
沙頭角沙頭角邨迎海樓
半山區列堤頓道52 號嘉和苑
沙田沙田中心東寧大廈
香港仔漁暉苑日暉閣
屯門慧豐園 4 座
西營盤高樂花園 1 座
九龍灣麗晶花園 20 座
天水圍嘉湖山莊樂湖居 11座
鰂魚涌太古城美菊閣
沙田愉翠苑愉能閣
屯門兆康苑兆豪閣
藍田滙景花園 13 座
將軍澳峻瀅 5 座
污水樣本呈陽性地點：
天水圍俊宏軒 9 座
馬鞍山海栢花園 4 座
馬鞍山海栢花園 5 座
馬鞍山海栢花園 6 座
東涌逸東一邨福逸樓
東涌逸東一邨祿逸樓
九龍城龍譽 1A 座
九龍城龍譽 2B 座
九龍城龍譽 5 座
九龍城龍譽 3 座
九龍城龍譽 2A 座
九龍城龍譽 1B 座