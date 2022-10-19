強制檢測︱72幢上榜　涉半山豪宅地利根德閣、都會駅等

疫情逐漸回穩，醫務衞生局今晚（19日）發出最新一份強制檢測公告，共72幢大廈上榜，其中沙田有5幢大廈上榜，為全港上榜大廈之首。其中有56幢大廈因有較多居民確診而被納入公告，私樓包括半山豪宅地利根德閣3座、調景嶺站上蓋的都會駅5座、元朗Grand Yoho 2座等。另有４幢紀律部隊宿舍上榜，涉大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座、觀塘順利紀律部隊宿舍2座等。



此外，有16幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，其中東涌水藍．天岸全屋苑6幢大廈、啟德豪宅天寰星寰匯6幢上榜。當局指，任何人在10月13日至19日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周四或周五（20日或21日）進行核酸檢測。



▼10月19日 強制檢測公告名單▼



+ 5

沙田五幢上榜佔最多

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有56幢大廈被納入強制檢測公告。沙田有5幢大廈上榜，涉及沙田第一城21座、富豪花園帝皇閣、廣林苑興林閣、愉翠苑愉賢閣及水泉澳邨竹泉樓。

此外，將軍澳及馬鞍山亦各佔4幢大廈，包括將軍澳都會駅 5座、馬鞍山新港城 L座等。其餘地方則僅有零星一至三幢。

涌水藍．天岸污水陽性6幢全需強檢

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有16幢大廈被納入公告，東涌上榜大廈最多，有8幢上榜，其中東涌水藍．天岸1、2、3、5、6、7座上榜，即全屋苑居民需要檢測。而九龍城則有6幢大廈上榜，涉天寰天海匯1至3座上榜。餘下的天水圍及沙田則各有一幢上榜。

政府明日（20日）會於赤柱馬坑邨重開臨時流動採樣站，位於柴灣興民邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至周五（21日）。

社區檢測中心和部分大型社區檢測站設有預約服務，市民可經網上系統預約。檢測中心／檢測站會優先為已預約的市民提供服務。市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

確診大廈增2316幢

確診大廈方面，共8,672幢大廈上榜，其中2,316幢為新上榜大廈。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括西半山豪宅殷樺花園1期、西半山63 Pokfulam 2 座、西營盤縉城峰、數碼港豪宅貝沙灣南岸8座、大圍豪宅名城４大廈上榜等。另外，亦有不少酒店上榜，涉中西區置地文華東方酒店、香港 JW 萬豪酒店等。

▼10月19日 確診大廈名單▼



+ 212

10月19日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍 1 座



觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍 2 座



觀塘順利紀律部隊宿舍 2 座



茶果嶺麗港城 14 座



茶果嶺麗港城 18 座



牛頭角彩福邨彩喜樓



油塘油美苑濤美閣



黃大仙啟德花園 2 座



黃大仙啟德花園 3 座



大角咀西九龍紀律部隊宿舍 2 座



荔枝角美孚新邨第四期百 老匯街 89-91 號



油麻地御金‧國峯 1 座



粉嶺綠悠軒 5 座



粉嶺嘉盛苑嘉揚閣



粉嶺榮福中心 4 座



大埔富亨邨亨盛樓



大埔太湖花園 5 座



將軍澳寶林邨寶泰樓



將軍澳雍明苑潤明閣



將軍澳裕明苑裕榮閣



將軍澳都會駅 5 座



馬鞍山觀瀾雅軒 6 座



馬鞍山新港城 L 座



馬鞍山錦泰苑錦富閣



馬鞍山富安花園 13 座



沙田廣林苑興林閣



沙田愉翠苑愉賢閣



沙田水泉澳邨竹泉樓



沙田沙田第一城 21 座



沙田富豪花園帝皇閣



大圍碧田街 2 號美柏苑



大圍嘉田苑嘉康閣



葵涌大窩口邨富碧樓



葵涌月海灣 2 座



荃灣荃威花園 M 座



荃灣環宇海灣 7 座



荃灣環宇海灣 8 座



柴灣樂軒臺 5 座



柴灣翠灣邨翠福樓



柴灣興民邨民澤樓



北角康澤花園 D 座



北角柏蔚山 2 座



鰂魚涌太古城衛星閣



筲箕灣形薈 2 座



鴨脷洲漁安苑霞安閣



西營盤第三街 163 號廣豐臺 2 座



堅尼地城西環邨中苑臺



灣仔鳳凰閣 3 座



半山區地利根德閣 3 座



元朗Grand Yoho 2 座



天水圍天富苑逸富閣



屯門南浪海灣 5 座



屯門富健花園 9 座



屯門兆麟苑耀麟閣



東涌逸東一邨至逸樓



赤柱馬坑邨良馬樓



污水樣本呈陽性地點：

東涌水藍‧天岸 1 座



東涌水藍‧天岸 2 座



東涌水藍‧天岸 3 座



東涌水藍‧天岸 5 座



東涌水藍‧天岸 6 座



東涌水藍‧天岸 7 座



東涌海堤灣畔 5 座



東涌逸東二邨傑逸樓



九龍城天寰星寰匯 1 座



九龍城天寰星寰匯 2 座



九龍城天寰星寰匯 3 座



九龍城天寰天海匯 1 座



九龍城天寰天海匯 2 座



九龍城天寰天海匯 3 座



沙田水泉澳邨明泉樓



天水圍天恩邨恩澤樓

