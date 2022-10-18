強制檢測︱增50幢上榜　涉帝堡城、半島豪庭、傲雲峰等

醫務衞生局晚上（18日）發出最新一份強制檢測公告，共50幢大廈上榜，當中48幢是因有較多居民確診而被納入公告，當中沙田區、葵青區及東區同樣有7幢大廈上榜並例榜首，另外東涌逸東二邨德逸樓及謙逸樓則因為污水樣本檢測呈陽性而上榜。



今日上榜的中產住宅及豪宅，包括半山區豫苑2座、富景花園1座 、馬鞍山銀湖‧天峰1座、沙田帝堡城1座、元朗溱柏1座、紅磡半島豪庭1座、土瓜灣傲雲峰3座等。



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三區各佔7幢 惠安苑北角城市花園各有一幢上榜

當局表示今日有50幢大廈被納入強制檢測公告，當中48幢因應曾出現多宗陽性檢測個案而上榜。沙田區、葵青區及東區同樣有7幢大廈上榜並例榜首，沙田區的上榜大廈為大圍顯徑邨顯貴樓 、沙田沙田中心新寧大廈、帝堡城1座、馬鞍山馬鞍山中心2座、富寶花園6座 、銀湖‧天峰1座及錦英苑錦達閣。

葵青區亦有7幢大廈上榜，分別為青衣青華苑華碧閣、灝景灣6座、葵涌石籬二邨石歡樓、浩景臺4座、葵星中心B座、葵康苑葵明閣及葵逸閣。

東區的上榜的7棟大廈則為柴灣樂軒臺2、3座、西灣河康祥街8號太康樓、筲箕灣愛蝶灣9座、鰂魚涌南豐新邨10座、惠安苑C座及北角城市花園2座。

上榜名單中亦有不少私樓，例如半山區富景花園1座、豫苑2座 、將軍澳新都城1期5座、屯門邁亞美海灣1座、元朗溱柏1座、紅磡半島豪庭1座、土瓜灣傲雲峰3座等。

另外，東涌逸東二邨德逸樓及謙逸樓則因為污水樣本檢測呈陽性而上榜。

位於樂富橫頭磡邨、深井海韻花園及麗都花園的臨時流動採樣站明日（19日）會恢復運作，位於柴灣興民邨、薄扶林華富（一）邨及青衣長宏邨的臨時流動採樣站則會延長服務日期至10月20日（星期四）。

▼10月18日 確診大廈名單▼



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新增確診大廈回落至2000幢以下

確診大廈方面，共8,722幢大廈上榜，其中1,744幢為新上榜大廈。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括The Mount Austin 3座、寶翠園8座、寶雅山、怡峯、樂信臺3座、瀚然、瑧璈、豫苑1、2座等，另外亦有不少酒店上榜，例如香港萬怡酒店、尚豪酒店及四季匯等。

10月18日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳英明苑明遠閣



將軍澳彩明苑彩桃閣



將軍澳新都城1期5座



大圍顯徑邨顯貴樓



沙田沙田中心新寧大廈



沙田帝堡城1座



馬鞍山馬鞍山中心2座



馬鞍山富寶花園6座



馬鞍山銀湖‧天峰1座



馬鞍山錦英苑錦達閣



大埔宏福苑宏仁閣



大埔朗濤7A座



大埔富雅花園2座



粉嶺昌盛苑昌靖閣



粉嶺祥華邨祥德樓



粉嶺榮輝中心4座



上水彩園邨彩湖樓



上水龍豐花園C座



元朗溱柏1座



天水圍天華邨華彩樓



天水圍嘉湖山莊美湖居2座



屯門大興花園1期4座



屯門海麗花園2座



屯門邁亞美海灣1座



荃灣荃灣中心太原樓



青衣青華苑華碧閣



青衣灝景灣6座



葵涌石籬二邨石歡樓



葵涌浩景臺4座



葵涌葵星中心B座



葵涌葵康苑葵明閣



葵涌葵康苑葵逸閣



大角咀浪澄灣6座



旺角富榮花園3座



紅磡半島豪庭1座



土瓜灣傲雲峰3座



藍田德田邨德敬樓



油塘高翔苑高靜閣



柴灣樂軒臺2座



柴灣樂翠臺3座



筲箕灣愛蝶灣9座



西灣河康祥街8號太康樓



鰂魚涌南豐新邨10座



鰂魚涌惠安苑C座



北角城市花園2座



半山區富景花園1座



半山區豫苑2座



鴨脷洲海怡半島御泉居



污水樣本呈陽性地點：

東涌逸東二邨德逸樓



東涌逸東二邨謙逸樓

