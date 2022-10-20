政府突擊3幢強檢大廈揭95人無檢測 65人被罰款 庫房進帳65萬
撰文：韋景全
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本港抗疫剛過了千日，多名專家都認為可以放寬社交距離措施，尤其在現今九成患者都在居家隔離，相關大廈一定有污水，執行強檢行動是浪費資源，建議取消。不過，政府如常進行突擊行動，多達8個政府部門今日（20日）分別到早前被納入強制檢測公告的3幢大廈進行執法行動，共發現95人未遵從強制檢測公告，向當中65人發出10,000元定額罰款通知書，為庫房進帳65萬元。
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政府現時每日都到一至兩幢大廈，突擊檢測居民有否遵守強制檢測公告，今天更加碼至三幢，分別去了藍田、沙田和灣仔的大廈進行執法行動。其中康文署聯同觀塘警區和衞生署，到藍田康逸苑康年閣查核受檢人士的檢測證明。行動共檢查373人，當中34人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中18人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由今日上午約7時半開始，至上午約10時半結束。
至於發展局和規劃署聯同沙田警區和衞生署，就到馬鞍山銀湖・天峰第六座查核受檢人士的檢測證明，共檢查249人，當中7人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中1人發出了10,000元定額罰款通知書。行動今日上午約8時半開始，至上午約11時半結束。
灣仔嘉薈軒46人各被罰款10,000元
此外，灣仔民政事務處聯同灣仔警區和衞生署，是到灣仔嘉薈軒查核受檢人士的檢測證明，共檢查約200人，當中54人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府亦向其中46人發出了10,000元定額罰款通知書。
港大感染及傳染病中心總監何栢良多次呼籲政府要檢視疫防疫政策，減少低效率及擾民的措施，當中應取消大廈強制檢測，他在本周一（17日）還在電台表示，因現時超過九成患者居家隔離，「咁污水點可能無病毒？病毒量一定好高，邏輯上站唔住腳，準確啲講推論係錯。」
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