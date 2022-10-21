免針紙｜政府敗訴惟醫生開紙有擔憂　病人組織：到期免針紙難續期

「長洲覆核王」郭卓堅挑戰政府成功，高院今日（21日）頒下書面判詞，裁定郭卓堅勝訴，涉濫發免針紙被捕7名西醫所發的2萬張免針紙續有效。不過，兩個病人組織均直言有不少免針紙、無論是否七名涉事醫生所開的都已相繼過期，當中香港病人政策連線主席林志釉表示，現時要找醫生開免針紙是極困難，始終政府早前已有執法行動針對開免針紙醫生：「擔心啲醫生會擔心。」



（蔡正邦攝）

警方早前拘捕7名醫生，涉嫌濫發「免針紙」，醫務衞生局其後表示，7人開發的「免針紙」將於10月12日無效。郭卓堅本月初申請司法覆核，挑戰政府不承認被捕的7名西醫所發出、超過2萬張問題免針紙的決定，法院今日頒下判詞。

林志釉稱政府執法行動致獲取免針紙極難：啲醫生會擔心

香港病人政策連線及社區組織協會均表示，裁決對領取由7位被捕醫生發出免針紙的病人影響未必很大，因相關免針紙只有三個月至半年的有效期，相信已在近日陸續到期。林志釉表示，事實上早有病人因擔憂被捕風險而少用了相關免針紙，惟現時要找醫生開免針紙是極困難，始終政府早前已有執法行動針對開免針紙的醫生：「都擔心啲醫生會擔心。」

有病人反映公立醫院醫生原則上已不會開出免針紙

香港病人政策連線早前有協助受影響的病人找醫生評核情況及按情況簽發免針紙，但他透露，感受到相關醫生近日亦不再願意接收相關病人個案。他續指，據病人與他反映，公立醫院醫生原則上已不會開免針紙，亦有部分私家醫生在得悉該病人之前是在7名醫被捕醫生拿免針紙後，就拒絕為其開免針紙。

林志釉表示，事實上早有病人因擔憂被捕風險而少用了相關免針紙，惟現時要找醫生開免針紙是極困難。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

有教師因為拿不到免針紙憂失業

他透露，收到有病人求助，有小朋友因心臟原因早前向被捕的七名醫生拿取免針紙，在涉事醫生被捕後曾為多名醫生求診但都不獲發免針紙：「佢嚟緊本要去啲醫療機構做治療，但因為無免針紙可能都要麻煩啲要做檢測。」另亦有教師因為拿不到免針紙而失業。

社區組織協會籲社區接種中心設諮詢攤位解市民憂慮

香港社區組織協會幹事彭鴻昌則表示，有二萬人持相關的免針紙意味著至今仍有不少人對疫苗有憂慮。政府應理解申領免針紙病人背後對疫苗的憂慮，並在社區接種中心設立一些可以諮詢的攤位，讓病人可在緊密監察下接種疫苗。

家庭醫生林永和（資料圖片／鍾偉德攝）

家庭醫生相信裁決不會影響醫生判斷批不批免針紙

家庭醫生林永和相信，裁決不會影響家庭醫生批不批出免針紙，醫生都是按衞生署的指引判定可否打針。他透露，近日也有十個以下的曾拿7位免針紙的病人到自己診所求診，自己診斷過後認為全部都適合打針，當中有一人更是即場打針：「有啲話有藥物敏感，但睇過後覺得都可以打疫苗。」



不過，他承認，非每一名病人在診斷後都會打針，「有啲最後會搞到不歡而散」，亦有一名病人在聽取其解說後，仍然對疫苗有憂慮：「佢都差唔多係退休年齡，所以最後就決定辭工唔做。」他建議，向被捕的七名醫生拿取免針紙的病人，建議受影響的病人可以到公院或相熟的私家醫生去做評估：「其實公院同私家醫生的判決指標都係一樣。」