重組扶貧委員會｜前委員周永新籲多落區　加入更多基層人士免離地

施政報告2022提出重組扶貧委員會，資深學者、港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新曾擔任扶貧委員會成員多年，他今日（21日）形容，過去扶貧委員會較多專業人士，理解真實貧窮人士狀況時有落差，周永新多年前已建議委員多落區了解窮人真實情況。周永新認為，若政府意圖重組扶貧委員會，應增多基層組織人士、或才能表達真實情況，還建議政府精準扶貧應多關注精神病患者及照顧者，提供更多支援。



第五波疫情院舍失守 周永新：很多扶貧委員沒去過院舍

扶貧委員會最早由董建華在2005年成立，2007年解散，周永新為當中成員之一。梁振英2012年宣布重新設立扶貧委員會，至今為第三屆。

回顧過去十幾年，周永新認為歷屆扶貧委員會成員多專業人士，包括學者、政黨代表及NGO行政人士：「無可否認同現實情況係有差距。」周永新回憶，扶貧委員會第二次成立時，曾對時任政務司司長、負責領導扶貧委員會社會保障及退休保障專責小組的林鄭月娥建議扶貧委員會應「多啲落區，唔係啲貧窮人士、老人家嘅問題唔接觸都唔會知。」

到今年初第五波疫情爆發，周永新憶及安老院舍失守，暴露出人手比例失衡、環境擠迫等種種問題，然而現屆扶貧委員會很多委員根本沒去過私人安老院舍，難以得悉真實意見。

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李家超施政報告2022指已要求政務司司長重組扶貧委員會，周永新建議，新扶貧委員會中可加入更多基層組織人士、或現為中產以上背景但曾有相當長時間基層出身經歷的成員：「最緊要係，貼近貧窮現實情況，先至可以表達到真實狀況，接觸唔多、有距離始終好難表達平凡市民情況。」

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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周永新籲政府為精神病患者及照顧者提供精準支援

如今市民的生活追求、貧窮概念也不同往日。周永新指，精神方面有問題的人難以維持恆常工作狀態，當中相當一部分人很貧窮，「佢哋好需要援助計劃」。另外，長者照顧者亦十分煎熬：「長者行動不便，有的病到唔知發生咩事，最痛苦嘅就係陪伴患者嗰個。」周永新建議將照顧者津貼的名額和金額提高，提供更多、更清晰的支援。

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