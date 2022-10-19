施政報告︱惠民措施一文睇清　延長「公共交通補貼」至明年4月

【施政報告2022】行政長官李家超今日（19日）公布任內首份施政報告，推出多項惠及民生的措施，涵蓋土地房屋、運輸基建、基層津貼、教學資助等。



政府宣布會延長公共交通費用補貼計劃，為期6個月至明年4月30日，市民每月超出200元的公共交通開支，會獲政府補貼三分之一，以500元為上限。



+ 2

交通津貼



．延長公共交通費用補貼計劃

臨時特別措施再次延長6個月，由今年11月1日至明年4月30日期間，政府為市民每月超出200元的公共交通開支，提供1/3補貼，以500元為上限

公共交通費用補貼計劃將延長半年，至2023年4月30日。（資料圖片）

青年住屋



．推出更多「首置」土地

下個財政年度的賣地計劃再度推出「首置」項目

．擴大「青年宿舍計劃」

政府會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標是五年內提供額外約3,000個宿位。青年支付的租金約為市值租金的六成，並須承諾參與地區或志願服務回饋社會。另外，政府會物色合適的賣地計劃項目，以試驗形式要求發展商預留一定數量的單位支援「青年宿舍計劃」。

▼發展新界北▼



+ 25

《施政報告2022》大型基建項目一覽。

交通基建



．興建3條主要幹道

北都公路：連接天水圍 - 新田- 古洞北

沙田繞道：開通新南北幹道，連接大埔及西九龍，紓緩吐露港交通壓力，讓新界東居民更快到市區

將軍澳至油塘隧道：興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展，加強對外連接

．建設6項重點運輸

港深西部鐵道：連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通

中鐵線：興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力

將軍澳線南延線： 把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區，優化該區的交通配套。

其他：積極推動北環線古洞站，目標2027年竣工、北環線支線接入新皇崗、屯門南延線明年動工、加快多個道路基建，例如11號幹線、獅子山改善工程

+ 20

土地房屋



．房屋供應

推出全新「簡約公屋」，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來5年興建3萬個單位，未來5年整體公屋供應增加五成，由原來100,500個單位增至158,000個。

公屋輪侯時間即時「封頂」，目標結合簡約及傳統公屋供應量，在4年內即2026/27年，由6年降至4.5年

新建面積「封底」，資助房屋實用面積不少於26平方米，約280呎

落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助12,000戶提早3至18個月上樓

．土地供應

未來五年推出足夠私營房屋土地

壓縮造地程序，生地變熟地，縮短至1/3至一半時間

提升公私營協作

加速造地及覓地，不再追落後

本港房屋問題嚴重，不少港人面對置業難的困境。（廖雁雄攝）

教育政策



．延長免息延遲償還貸款

為紓緩本地專上學生貸款還款人的財政壓力，政府會將現時免息延遲償還貸款安排延長一年，直至2025年3月底

．幼稚園教育

提供一筆過共6,000萬元撥款，協助所有參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園校政電子化和提升效率，發展成為「智慧幼稚園」，另提供共3,000萬元撥款，資助所有參加計劃的幼稚園改善校舍的通風狀況，創造「健康校園」

醫療政策



．推動基層醫療

推出「基層醫療健康藍圖」，以「重預防、早治療」方針重整醫療體制

成立「基層醫療健康管理局」，統籌公私營協作

轉介經識別為高血壓或糖尿病高風險的市民至私營機構進一步檢查和治療

優化長者醫療券，容許夫妻共用，擴大適用範圍至認可的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師及醫療設備

推出先導計劃，把現時每年2,000 元醫療券有條件增至2,500 元，鼓勵長者使用基層醫療服務

設「中醫藥發展專員」，增加三份一資助中醫門診名額至每年80萬個

．提升醫院服務

落實一籃子措施，在2023-24 年把醫院管理局內科專科穩定新症的輪候時間縮短20%

精神科專科門診試行公私營協作，設立精神健康支援熱線

全力推動第一個「十年醫院發展計劃」，五年增加約4 600張病床和約80間手術室

長者福利



．老有所養

明年第三季長者社區照顧服務券恆常化，由8000人增至12000人（2025/26年度）

新增16間長者鄰舍中心，擴展樂齡科技推廣

離院長者支援計劃，明年第三季由3.3萬至4.5萬人，9000人增至1.1萬人，支援更多出院長者居家康復

．加強對照顧者支援

關愛基金照顧者津貼規範化，提升生活資貼由2400元上升至3000元，惠及1萬人

增加資助院舍名額，2600個在明年投入服務，合適用地興建安老院，公屋會有5%在安老院舍服務用途

支援本地遊旅業



．推廣特色旅遊

投放6億元推出為期3年文化古蹟本地計劃，鼓勵業界開發具相關旅遊元素的產品

．新一輪「賞你遊香港」

旅遊發展局將推出新一輪「賞你遊香港」及「賞你住」，動本地氣氛及消費，會增加名額，加大力度支持會展旅遊，爭取更多高增值過夜旅客來港

旅發局曾推出賞你遊香港推動本地旅遊。（資料圖片）

體育措施



．十年發展藍圖

分階段提供30項康樂設施：例如體育館、游泳池、馬鞍山白石新體育園，北部都會區大型體育康樂設施

香港島設活力環保長廊：長約60公里，明年起研究及設計及展開工程，五年內連接九成長廊

大嶼山南部生態旅遊：佔1000公頃的綠化地帶，生態旅遊及康樂用途

中小企支援



．延長「還息不還款」計劃

通過金管局「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本計劃」6個月至明年7月底，優化本金還款選項，為企業日後逐步回復正常還款作好準備，有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款

．延長政府費用寬減

今年12月1日起繼續減收非住宅用戶的75%水費及排污費，每戶每月寬減上限分別為2萬元及1.25萬元，為期8個月至明年7月底；明年1月1日起，繼續寬減適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期6個月至明年6月底。

▼部份現有過渡性房屋▼



+ 1

▼啟德方艙醫院環境▼

