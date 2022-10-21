免針紙｜持被捕醫生免針紙長期病患者始終不敢打針　未來見步行步

「長洲覆核王」郭卓堅就政府廢免針紙措施的司法覆核勝訴，涉濫發免針紙被捕七名西醫所發的2萬張免針紙繼續有效。長期病患者黃小姐（化名）透露，曾到「被捕醫生」求診並獲發疫苗豁免證明書（免針紙），惟該免針紙在主診醫生被捕後到期。對於郭卓堅勝訴，她認為極其量只稍稍延長相關免針紙壽命，當免針紙過期亦無法再找到其他醫生簽發免針紙。因身體狀況不敢打針的她憂被迫「打爛飯碗」，坦言目前只能「見步行步」：「要搣積蓄度日。」



自小白血球不足有多種敏感症

黃小姐自小患有白血球不足、多種敏感症和高血壓等多種長期病患。她早前曾到七名被捕私家醫生之一的診所求診，並獲發疫苗豁免證明書，惟其免針紙在主診醫生被捕後到期，無法再續期。

郭卓堅勝訴只稍延相關免針紙「壽命」 過期後難續領

黃得悉郭卓堅勝訴後稱，對仍持有涉案免針紙的病人而言雖是一件好事，惟卻可能只是稍稍延長相關免針紙的「壽命」。她相信大部份人會在兩個月內便和她一樣免針紙過期失效，無法再找到其他醫生簽發，憂難以維持日常生活和社交，連到超級市場購物亦被禁。

▼9月20日 油麻地西醫開2000張「免針紙」被捕▼



+ 4

補習學校位於受疫苗通限制商場 離職後靠積蓄度日

黃小姐原本擔任補習老師，惟補習學校位於受疫苗通行證限制的商場，現時已因為無法再授課並離職。被問到會否考慮打針？黃小姐強調，被長期病患纏繞多年，仍然不敢打針：「（我）得一條命，點搏啊？」她又指，現時只能見步行步，只能在無疫苗通行證的街舖做薪金極低的兼職，但慨嘆現時嚴重入不敷支，要「搣積蓄」度日。

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



+ 1

▼2月24日 疫苗通行證首日▼

