免針紙｜郭卓堅勝訴稱香港是法治之都　免針紙是否有效非局長決定

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，曾自言與政府打官司輸多贏少，但今次就政府廢２萬張免針紙的決定提出司法覆核，卻獲判勝訴，郭約於4時30分到達法庭，並接受傳媒採訪問，他形容很開心，並稱今晚應該好好瞓，又指今天「公義可以伸張到」，香港原來還是法治之都。他又說：「你盧寵茂有乜嘢權話去取消(涉案2萬張針紙)。」又稱若用行政手段去取消此決定則屬違反基本法。



郭指出《基本法》第35條賦予給香港市民的權利，列明香港市民有權對行政機構和行政人員的行為，即是其決定向法院提出訴頌，故賦予市民司法覆核權力。

郭續指，此次針紙事件有「好大問題」，開出針紙的均為合法醫生，郭說：「你話嗰啲針紙有問題，咁唔係由你盧寵茂話有問題㗎喎。」而應該由醫務委員會去調查該些醫生有否失德，才裁定這些針紙是否無效。而且，並非說2萬張「一刀切」，而是應該一張一張判斷，這屬法律上的原則。

香港人是今次覆核的最大贏家

郭另指，他此次能贏得司法覆核，且能獲得訟費，政府相信是輸得相當之慘，郭又說：「睇佢上唔上訴，如果佢上訴，佢一樣輸畀我。」又指行政長官李家超「完全無晒面」。郭稱，香港市民屬本次覆核的最大贏家，除了涉案2萬張針紙的持有人，香港還有很多人尚未打針，現在生活得像老鼠般，不能外出用膳及購買日常用品。

對於有不少人在今天之前指郭一定會敗訴，郭回應稱：「希望佢地去街執番啲眼鏡、牙骹。」強調他此後會繼續就民生有關事務提出司法覆核。

郭卓堅提出覆核至申請法援的經過。(詳看下圖)