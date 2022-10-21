政府改准國際七人欖球賽觀眾飲食　入場前需快測

香港欖球總會今日（21日）宣佈已獲得政府批准，在11月4日至6日「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」Rugby Sevens舉行期間，容許在香港大球場的觀眾看台範圍內進食及飲用包括酒精在內的飲料。



香港欖球總會行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）表示對於可以在七欖舉行的三日期間提供食品供應服務感到高興，深信在現場飲食、音樂和精彩競技下，七人欖球賽定必能夠炒熱氣氛。



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「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」將於11月4日至6日舉行，香港欖球總會今日宣佈已獲得政府批准，可在七欖期間容許在香港大球場的觀眾席範圍內進食及飲用包括酒精在內的飲料。

基於健康及安全考量，所有參與2022 年「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」的入場人士均須在進入大球場前出示同日完成的陰性快速抗原測試結果，否則將被拒絕進入大球場。入場人士如選擇進行快速抗原測試，必須在該測試捧上紀錄其姓名和測試日期及時間，再拍攝照片並儲存在其手機，以便進入大球場前供場內工作人員查看。

除此之外，入場人士亦須遵守基本的防疫措施，包括在入場前使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼、符合「疫苗通行證」規定的適用疫苗接種要求，以及在飲食以外的任何時間佩戴口罩。

香港欖球總會行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）表示，對於可以在七欖舉行的三日期間提供食品供應服務感到高興，深信在現場飲食、音樂和精彩競技下，七人欖球賽定必能夠炒熱氣氛。