香港七欖｜港將期待港人入場　姚錦成：好多地方冇香港搞得咁好

香港國際七人欖球賽連續兩年取消、又多番延期後，終落實在11月4至6日於香港大球場舉行。

香港代表隊抽入A組，與澳洲、新西蘭和薩摩亞同組，港隊成員姚錦成和李卡度期待本地球迷入場打氣的同時，也為能與勁敵交手感興奮。



姚錦成早前曾發文，稱今年11月的香港國際七人欖球賽，有機會是自己最後一次參與世界賽，他表示在今次賽事未落實前仍有擔心：「覺得係唔係㗎，會唔會又延期或者取消？但依家落實咗真係好期待，可以再喺香港大球場打，每次喺度打都會落力啲興奮啲，好多地方都冇香港搞得咁好或者咁有氣氛。」

姚錦成（左）和李卡度（右）樂見七欖終可再在香港上演。（高詩琦攝）

今屆七欖雖能舉行，但限制不少，包括看台上未能進食、也限制觀眾8人一組等，但姚錦成指氣氛不是自己能控制、不能擔心太多，「希望透過表現回報觀眾」。

另外，所有參賽的外地球隊都需要進入「防疫氣泡」，由來港到離港期間，都只能由專車接送往指定場地訓練及比賽，而港隊則不在此限，李卡度未必帶來太大優勢：「過去兩三年，很多隊都經歷過隔離檢疫，他們也已適應，唯一不好的是他們沒法去觀光，但好的是他們能專注在欖球上。」

香港國際七人欖球賽分組抽籤結果

A組：澳洲、新西蘭、薩摩亞、香港

B組：南非、法國、英國、烏拉圭

C組：斐濟、美國、西班牙、日本

D組：阿根廷、愛爾蘭、肯亞、加拿大

今屆香港七欖賽制簡化，在隊伍減少下不設資格賽，但除香港之外的15隊都是世界系列賽的球隊，港隊則以外卡參賽，同組對手中，三隊也是強敵，其中澳洲為去年世界巡迴賽總冠軍、新西蘭則是傳統勁旅，李卡度表示最期待對新西蘭：「他們是很強的隊伍，他們的打法我也一直都好欣賞，若能在場上碰頭，會是個很特別的時刻。」

新西蘭除實力強勁，也以其戰舞Haka聞名，圖為新西蘭男、女子代表隊一同在早前的七欖世界盃跳戰舞。（Getty Images）

姚錦成指澳洲十分全面、速度也高，「能對他們是好開心的，也能測試自己的水平。」他續指，就算港隊小組全敗，將面對的對手仍然吸引，「全是我們很少對的隊，把握今次七欖對不同隊伍，吸取經驗、也給我們信心，之後還要出戰亞洲巡迴賽的韓國站和杜拜站。」

港隊在今年5月離港集訓及比賽，先到英國參加超級系列賽，再到智利出戰世界系列賽資格賽，9月再在南非參加七人欖球世界盃，李卡度指過程中港隊雖遇到不同困難、但也一直克服，希望經驗可帶到11月的七欖和明年的亞運。姚錦成則笑言是他首次長時間出外訓練和比賽：「對年輕人是個很好的經驗，我們有很多後輩上緊嚟，這幾個比賽給了他們很多經驗，所以全隊都在慢慢進步，我們這些老將也要慢慢退出。」