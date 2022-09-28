香港七欖｜相隔3年復辦 國際七人欖球賽門票明天公開發售
撰文：葉詩敏
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香港國際七人欖球賽連續兩年取消並屢度延期後，終落實在11月4至6日於香港大球場舉行。門票將於明天（29日）公開發售，票價與3年前（2019年）不變，以先到先行形式出售，售完即止。
香港國際七人欖球賽門票將由明天（29日）上午10時起，於香港欖球總會官方售票網 （www.tickets.hkrugby.com）公開發售，並不設實體購票及實體票。這是賽事自2019年以來，首次在新冠疫情爆發後舉行。
以往只有9000張門票經由公眾抽籤形式出售，但事隔3年後舉行的「七欖」將會有10000張3日門票公開發售。在香港實施「0＋3」入境檢疫安排後，少量門票亦已預留予海外觀眾，以滿足國際需求。
所有門票將以先到先得的形式出售。票價維持2019年的價格，分別是成人3日門票1,950港元，以及12歲及以下的兒童3日門票950港元，門票售完即止。
一半以上門票已被認購
香港欖球總會行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）表示：「我們非常感謝欖球社區和持分者一直以來的支持。當我們得悉有一半以上的門票已被認購，這消息實在令人十分欣慰。我們很高興能夠與市民在今年11月一同歡迎欖球世界再次蒞臨香港。」
自2019年後首次復辦的「七欖」，11月4日展開、為期3日的香港國際七人欖球賽將上演共45場激戰，將是一個融合世界級體育、娛樂和現場音樂表演的「七欖周末」。
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