香港七欖｜港隊備戰爭亞洲冠軍　國際七欖賽無懼強敵展現實力

香港國際七人欖球賽（Hong Kong Sevens，HK7s）因疫情停辦3年後，終落實在11月4至6日於香港大球場舉行。港隊今日（30日）在京士柏運動場無懼黃雨訓練備戰，主力李卡度坦言有信心能在主場挑戰強敵澳洲隊，為觀眾帶來高水準比賽。



香港男子欖球隊自5月起離港集訓及比賽，完成超級系列賽及世界盃等密集賽程後，休息兩星期便於昨日復操。大軍今早在黃雨下如常訓練，備戰10月中的泰國亞洲巡迴賽及11月的國際七欖賽。

香港男子欖球隊冒着大雨操練。（余俊亮攝）

李卡度：以亞洲冠軍為目標

李卡度表示：「每次去亞洲比賽都以冠軍為目標，亞洲最大勁敵是日本、韓國，其實我們每次對戰，都有信心贏到。」港隊經過近5個月集訓和比賽後，李卡度指團隊愈來愈團結，「始終5月後一齊時間好多，球場上表現亦有進步，愈來愈知道香港隊打法要點，但未去到想達到的水平。」

李卡度認為港隊在外國經歷多月集訓後，愈來愈團結。（余俊亮攝）

他認為球隊目標一致並有能力達到，惟需改善心態問題。「我們要相信可以贏到任何隊伍，我們講就話做到，但一定要好相信自己可以做到，往往去到決賽關鍵時刻，都因為心態而未去到應有水平。」

港隊今屆以外卡出戰國際七欖賽，同組有澳洲、新西蘭與薩摩亞。（余俊亮攝）

與強隊澳洲有得打

港隊今屆以外卡出戰國際七欖賽，同組對手中，其餘三隊也是強敵，其中澳洲為去年世界巡迴賽總冠軍、新西蘭則是傳統勁旅，李卡度認為己隊能在主場展現實力，「雖說是越級挑戰，但如果我們發揮到水準，也能挑戰到澳洲的。澳洲今年曾被烏干達逼和更差點落敗，我們對過兩次烏干達，都有能力贏到他們，所以其實我們當日發揮得好，對澳洲都會打到一場好好的比賽。」

李卡度續說：「撇除贏輸，即使我們輸，都是出盡全力而打得非常好，想觀眾看到我們每場HK 7s比賽都交出好表現。」

港隊主力韋兆新（Russell Webb）表示很期的再在香港大球場比賽。（余俊亮攝）

韋兆新：香港的七欖賽最好！

港隊主力韋兆新（Russell Webb）亦坦言很期待再於香港大球場作賽，曾在2018年和2019年代表港隊出戰國際七欖賽的他說：「相隔3年再在主場比賽，很興奮，我們都準備好了。」雖然同組有兩支世界頂尖強隊澳洲和新西蘭，他表示球隊必定全力以赴，「雖然我們在世界盃的表現未如理想，但我們汲取了很多經驗，也從失敗中學習，不只是體能上，心態、精神上也加強不少。」

問到在香港以及外地比賽有何不同，這名港英混血兒以半鹹半淡的廣東話笑說：「香港有香港人支持，我的家人、朋友都會到場看比賽，香港的氣氛、香港的七欖賽是最好的，我覺得哈哈！」

韋兆新表示期待明年杭州亞運，並相信接下來賽事會讓港隊提升實力和狀態。（余俊亮攝）

此外，主教練莊保羅認為，港隊雖在剛結束的世界盃賽事未能發揮出水準，但仍為國際七欖賽前提升了狀態。他直言接下來的亞洲巡迴賽，以及明年的各項比賽，終極目標都是為了在明年9月的杭州亞運成功衛冕。