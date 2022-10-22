類鼻疽｜過去兩日62個深水埗環境樣本全陰性　衞生署：續加強監測

本港今年錄得31宗類鼻疽個案，當中7名病人離世，當中23名患者居於深水埗，佔整體患者77%。衞生防護中心表示，今日（22日）並無新增感染類鼻疽確診個案，而過去兩日在深水埗收集的62個環境樣本，化驗後均呈陰性。



▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼



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衞生防護中心表示，過去兩日繼續在深水埗區內收集環境樣本，以跟進區內的感染個案。經香港大學微生物學系化驗後，全部62個環境樣本均對類鼻疽核酸檢測呈陰性反應，強調會繼續就近月錄得的類鼻疽感染個案加強監測，提醒市民應時刻保持個人及環境衞生，如出現病徵，應盡快求醫。

港大團隊早前在白田邨地盤驗出四個泥土樣本呈陽性

繼香港大學微生物學系團隊早前在白田邨染疫住戶的浴室水龍頭及花瓶內壁，採集的拭子樣本對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性反應後，衞生署亦發現，深水埗白田邨重建第10期地盤的泥土樣本中，有4個樣本呈陽性，認為該地盤有掘泥，風險較高，但該地盤暫未有工人染疫。

▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日（21日），連同衞生署到深水埗白田邨重建第10期地盤視察，認為雖然相關樣本呈陽性，但卻種不出病菌，故暫不能斷定其為傳播源頭。他建議工盤工友可以用熟石灰去殺伯克氏菌，另又建議如市民免疫力有問題或有長期病患，溂口時已用煲熱過的水；地盤150名工人如有長期病患者，可以在衞生署安排下驗血，以了解抗體是否對伯克氏菌呈陽性。