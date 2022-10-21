類鼻疽｜深水埗白田邨地盤4個泥土樣本陽性　150名工人要驗抗體

本港今年錄得30宗類鼻疽個案，當中7名病人離世。30宗個案中22宗都在深水埗區居住，為疫情重災區，衞生署發現在深水埗白田邨重建第10期地盤(近白田商場）的泥土樣本，有四個為陽性。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇連同衞生署今晚（21日）到相關地盤視察，他強調相關樣本雖然陽性，但種不出病菌，故暫不能斷定其為傳播源頭。他建議工盤工友可以用熟石灰去殺伯克氏菌，另又建議如市民免疫力有問題或有長期病患，溂口時已用煲熱過的水；地盤150名工人如有長期病患者，可以在衞生署安排下驗血，以了解抗體是否對伯克氏菌呈陽性。



張竹君：患者中無白田邨地盤工人 也無患者曾任地盤

本港今年錄得30宗類鼻疽個案，當中22宗都在深水埗區居住。由於擔心深水埗有未知的傳播源頭，故衞生署在深水埗做了過百個環境樣本調查。港大微生物學系團隊早前在白田邨染疫住戶的浴室水龍頭及花瓶內壁，採集的拭子樣本對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性反應。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今次4個陽性的樣本是10月5日在深水埗白田邨重建第10期地盤(近白田商場）採集，衞生署10月5日之前及昨日亦有再在同一地盤採集樣本，惟都為陰性。她續指，這區只有這個地盤有掘泥，風險較高，署方亦有在不同公園去採樣，但只有這個地盤的泥地有陽性樣本。



她補充，現時確診的患者沒有人是地盤工人，亦沒有人進入過地盤或在地盤附近，陽性的4個樣本為地盤旁近的土地表面樣本。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今次4個陽性的樣本是10月5日在深水埗白田邨重建第10期地盤(近白田商場）採集。（李澤彤攝）

袁國勇：未能確定地盤為傳播源頭

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，雖然地盤泥土找到陽性，但仍不敢確定其為傳播源頭，因為港大早前曾做過研究，因之前曾在香港抽樣100個泥土樣本當中有6.8%為陽性，故其實全港有不少泥土的樣本如抽樣檢測都會為陽性。

他強調，現時不可以肯定源頭是在地盤，因港大亦只在樣本找到DNA，種不到病菌，會不斷採取不同樣本作化驗。他又指，雖然「喺依個地盤找到應該依區泥土都有」，但市民毋須恐慌，因如免疫力足夠，很少會受到感染。

▼10月18日 白田邨較多類鼻疽個案▼



+ 7

袁國勇指飲用水安全 建議長期病患居民用開水溂口

港大微生物學系團隊早前在住戶的浴室水龍頭及花瓶內壁採集的拭子樣本對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性，袁國勇補充，除此兩樣本外，其他樣本均為陰性，加上水務署在配水庫有做氯氣化驗，含氯氣屬是正常，符合標準，故認為飲用水是安全的。不過，他強調仍不能排除相關可能性，會繼續在街喉水板採樣。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，雖然地盤泥找到陽性，但仍不敢確定其為傳播源頭。（李澤彤攝）

不過，袁國勇建議如市民免疫力有問題或有長期病患，溂口時要用開水（煲熱過的水），「食嘢同飲嘢都要煲過」；但如是健康的市民，則只要在開水喉後「放咗頭一浸嘅水」已很安全。另外，他也建議地盤可以使用熟石灰殺死病菌，以保護工人。

▼10月13日 直擊類鼻疽爆發地深水埗區積水情況▼



+ 5

由於地盤有150名工人，會建議如有長期病患者的工人可以在衞生署安排下驗血，去看其血抗體是否對伯克氏菌為陽性，有需要時也會轉介他們到醫院檢查，以準及快找到潛在的類鼻疽患者及盡快進行治療。

袁國勇補充，類鼻疽有三個途徑可以傳播，當中最主要傳播是經泥土經塵吹起，經肺吸入後引發肺炎，繼而入血再致命；其次則為食水，患者飲了後，病菌進入腸道再入血中毒；最後的途徑則為皮膚入血，如工人手有損傷，病菌可經傷口入血。