類鼻疽｜患者分布16幢大廈　90個環境樣本呈陰性　同住家人無病徵

衞生署衞生防護中心今日（18日）表示，截至昨日（17日），中心今年至今共錄得29宗類鼻疽個案，當中20宗居於深水埗區。中心在深水埗區共收集了107個環境樣本，包括自8月或以後錄得的確診個案居住的16幢樓宇，其中涉個案較多白田邨的5幢樓宇，相關的90個水樣本及環境拭子樣本等，所有樣本均對類鼻疽核酸檢測呈陰性反應。



另外，港大微生物學系講座教授袁國勇團隊在個別患者的家居採集了31個環境樣本，當中從一個住戶採集的一個從浴室水龍頭及一個花瓶內壁拭子樣本，對類鼻疽核酸檢測呈陽性反應。中心表示，港大核酸檢測的敏感度極高，而該兩個陽性樣本所檢測到的細菌含量極低，可能屬於殘留的細菌基因片段，不排除是病人早前所帶的細菌污染相關環境。



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初步排除傳播與食物或產品有關

衞生防護中心表示，截至昨日，中心今年至今共錄得29宗人類感染類鼻疽個案，涉及21男八女，年齡介乎42至93歲，當中20宗居於深水埗區，其中17宗自8月或以後錄得。根據初步流行病學調查顯示，患者絕大部分有已知長期病患或免疫力弱，而患者的家居接觸者均沒有出現病徵。個案發病前沒有到訪相同的地點或場所，亦沒有飲用未經煮沸的水，初步可以排除傳播與食物或產品有關。

中心亦在深水埗區共收集了107個環境樣本，包括從附近一帶公園及地盤採集的16個泥土樣本、自8月或以後錄得的確診個案居住的16幢樓宇，包括白田邨的5幢樓宇、石硤尾邨的3幢樓宇和其餘於深水埗區的8幢不同樓宇，相關90個水樣本及環境拭子樣本，以及一個在家居採集的灰燼樣本，所有樣本均對類鼻疽核酸檢測呈陰性反應。

中心指出，綜合環境調查結果，中心認為現階段未有證據顯示個案的感染源頭來自自來水。然而，鑑於港大的陽性結果，為審慎起見，中心已通知水務署，以檢視該區的供水系統及過去3個月的維修保養紀錄。水務署檢視後並未有發現在過去3個月，該區有外來物污染供水系統的事故，而在相關配水庫及該區的食水樣本的化驗檢測亦一直未有出現異常情況，並完全符合香港食水標準。

近一周未有出現新個案 颱風或暴雨後傳播高危

自10月12日公布個案情況後，衞生防護中心至今並沒有接獲醫管局通報錄得新增個案。中心亦於10月14日發信通知全港的醫生和私家醫院相關情況，並呼籲醫生留意相關懷疑個案，已連同醫管局加強監測類鼻疽個案。

中心表示，颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有可能增加。中心稱不排除近月個案與天氣情況有關。

衞生防護中心提醒，特別是高風險群組例如長期病患者，於暴風雨後避免接觸土壤或泥水，以免受類鼻疽病菌感染；重申類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人。市民如出現病徵，應盡快求醫。市民如有查詢，市民可參閱中心網站，以獲取更多有關類鼻疽的資料。