類鼻疽｜深水埗重災 區會主席促擴大追蹤 定期公布新個案數字
撰文：劉夢婷
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本港今年暫錄得29宗類鼻疽個案，其中20宗在深水埗區錄得，較多個案出現在白田邨。深水埗區議會主席覃德誠今早（19日）接受電台節目訪問時，認為地盤工、菜市場小販等特定群組需掌握資訊，政府需透過海報、宣傳單張等加強宣傳，盡量多做預防措施。東華學院護理學院副院長暨中西醫護及復康中心總監林清指，該院會為類鼻疽康復者提供免費中醫服務，包括5至10次藥物治療，助調理身體、提高免疫力。
▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼
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加強向地盤工等特定群組宣傳 覃德誠促盡快找出個案關聯
覃德誠表示，特定群組更需要掌握類鼻疽相關信息：「譬如地盤工日常接觸塵土，喺菜市場工作嘅人會接觸更多污水，係咪佢哋都需要掌握多啲資訊。」他建議政府有策略進行，否則便「睇唔到預防方面起到好大作用」。
20宗涉深水埗區的個案中，17宗在8月後錄得，涉及16幢大廈，包括有白田邨5幢樓宇，石硤尾邨3幢，及其他深水埗區8幢樓。覃德誠表示，政府應緊密追蹤調查涉及白田邨5幢樓宇的居民，找出關聯。
衞生署早前在深水埗區收集過百個環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈核酸檢測呈陰性反應。覃德誠建議擴大追蹤範圍，包括工作地點、生活習慣等。
▼10月13日 直擊類鼻疽爆發地深水埗區積水情況▼
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東華學院護理學院為康復者提供免費中醫藥物治療
衞生署早前表示，類鼻疽伯克氏菌在土壤及積水環境中存在，打風落雨後易由土壤擴散開。林清強調，接觸受病菌污染的土壤或水才會感染類鼻疽：「有啲朋友問行山咁多泥土咪好危險，但係個泥冇菌就無事。」
林清指，東華學院護理學院為類鼻疽康復者提供免費中醫服務，團隊共4位醫生，提供5至10次藥物治療，為康復者調理身體、提高免疫力，暫時無名額限制。林清強調，現時較被動，未主動尋找患者，「有人搵我哋就可以提供服務」；還透露院方正籌備相關講座，但未有詳情。
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