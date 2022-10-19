類鼻疽｜深水埗重災　區會主席促擴大追蹤　定期公布新個案數字

本港今年暫錄得29宗類鼻疽個案，其中20宗在深水埗區錄得，較多個案出現在白田邨。深水埗區議會主席覃德誠今早（19日）接受電台節目訪問時，認為地盤工、菜市場小販等特定群組需掌握資訊，政府需透過海報、宣傳單張等加強宣傳，盡量多做預防措施。東華學院護理學院副院長暨中西醫護及復康中心總監林清指，該院會為類鼻疽康復者提供免費中醫服務，包括5至10次藥物治療，助調理身體、提高免疫力。



▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼



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加強向地盤工等特定群組宣傳 覃德誠促盡快找出個案關聯

覃德誠表示，特定群組更需要掌握類鼻疽相關信息：「譬如地盤工日常接觸塵土，喺菜市場工作嘅人會接觸更多污水，係咪佢哋都需要掌握多啲資訊。」他建議政府有策略進行，否則便「睇唔到預防方面起到好大作用」。

20宗涉深水埗區的個案中，17宗在8月後錄得，涉及16幢大廈，包括有白田邨5幢樓宇，石硤尾邨3幢，及其他深水埗區8幢樓。覃德誠表示，政府應緊密追蹤調查涉及白田邨5幢樓宇的居民，找出關聯。

衞生署早前在深水埗區收集過百個環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈核酸檢測呈陰性反應。覃德誠建議擴大追蹤範圍，包括工作地點、生活習慣等。

▼10月13日 直擊類鼻疽爆發地深水埗區積水情況▼



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東華學院護理學院為康復者提供免費中醫藥物治療

衞生署早前表示，類鼻疽伯克氏菌在土壤及積水環境中存在，打風落雨後易由土壤擴散開。林清強調，接觸受病菌污染的土壤或水才會感染類鼻疽：「有啲朋友問行山咁多泥土咪好危險，但係個泥冇菌就無事。」

東華學院護理學院副院長暨中西醫護及復康中心總監林清則在電台節目上指，東華學院護理學院為類鼻疽康復者提供免費中醫服務，包括5至10次藥物治療，助調理身體、提高免疫力。（資料圖片／李澤彤攝）

林清指，東華學院護理學院為類鼻疽康復者提供免費中醫服務，團隊共4位醫生，提供5至10次藥物治療，為康復者調理身體、提高免疫力，暫時無名額限制。林清強調，現時較被動，未主動尋找患者，「有人搵我哋就可以提供服務」；還透露院方正籌備相關講座，但未有詳情。