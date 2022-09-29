維港泳超額近2000人報名　水試名單出爐10月1至2日展開附詳情

維港渡海泳（維港泳）10月23日上演，賽會公布報名人數達3448人，較1500人限額多出近2000人，並交代水試名單及詳情。



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朱鑑然與何詩蓓將擔任今年維港泳的活動大使。（公關提供）

一度在停辦邊緣的維港泳，早前獲政府放寬參賽名額，由8月時的500人上限，回復至1500人，與2021年時人數相若。賽事如往年一樣分為「競賽組」和「優悠組」兩個組別作賽，路線一如以往，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。

賽會公布今年賽事反應熱烈，共獲3448泳手報名，各人須經水試競逐名額。水試安排在10月1至2日舉行，10月1日在喇沙書院游泳池，10月2日在中山紀念公園游泳池，泳手須在指定時間和地點進行水試。失落水試名單的報名者，等同今年未能中籤。

維港泳水試資料：

10月1日：喇沙書院游泳池

10月2日：中山紀念公園游泳池



維港泳水試名單：1.優悠組

2.競賽組

一波三折後，維港泳將於今年10月舉行。（資料圖片／廖雁雄攝）

泳手疫苗及健康測試要求：

大型活動有傳播病毒風險，參賽者須符合疫苗通行證相關要求，所有泳手在比賽前48小時需要接受核酸測試，取得陰性報告後再填妥電子健康申報表。比賽當日亦要接受快測，同樣陰性才可比賽。



今年維港泳參賽名額不減，一共1500個。（資料圖片／廖雁雄攝）

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