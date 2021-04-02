西貢行山路線｜上窰郊遊徑起伏少啱一家大細　飽覽糧船灣海美景

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-04-02 12:25

上窰郊遊徑位於萬宜水庫西北，繞斬竹灣和糧船灣的海岸，到達接近元五墳的萬宜路。整段路上落起伏極少，岔路甚少，而且必有清楚的指示，一家大小可輕輕鬆鬆走畢全程，為家庭天倫樂的推介項目。郊遊徑全程都可眺望西貢海和諸島嶼的美景。

遊此徑時，遊人能體會到離島群如何點綴香港的景緻：牛尾海、西貢海及糧船灣海內有大大小小超過十個離島分佈，近有黃宜洲、大頭洲，遠有滘西洲、吊鐘洲、斷頭洲、橋咀洲等，打從側面看，島嶼高低起伏構成一種自然的層疊美，由近至遠展現着無形的張力。

末段能俯瞰整個糧船灣海，以及前身為越南船民營地的創興水上活動中心，而在中央南側一片空地更埋有2003年在西貢擱淺的抹香鯨屍體。

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導賞點

1. 鹽田仔

遊郊遊徑初段不久可見右方起子灣的海岸，稍遠則為黃宜洲及鹽田仔等小島。滘西洲旁的鹽田仔為一典型「用途地名」。鹽業為香港昔日四大原產業之一，在沿海的淺灘引入海水來蒸發和加工。鹽田仔的別名有「鹽田梓」和「鹽田渚」。

2. 曝罟灣

遊此徑的途中會經過起子灣和曝罟灣，曝罟灣前身為撈捕或維修船隻漁具的地方。

3. 糧船灣及創興水上活動中心

上窰郊遊徑的末段能俯瞰整個糧船灣海，以及前身為越南船民營地的創興水上活動中心。

4. 蜘蛛

如季節配合得宜，途中會遇上不少蜘蛛。蜘蛛並不是昆蟲，牠們有四對腳，屬節肢動物門的蛛蜘綱，在分類學上獨立於昆蟲綱。香港並沒有太「惡毒」的原生蜘蛛品種，除非你另有企圖，否則它們通常不會襲擊人。

同場加映！了解上窰民俗文物館內設施▼

+ 3 + 3 + 3

編按：所有康文署博物館（香港海防博物館除外）由4月2日（星期五）起將重新開放，上窰民俗文物館將回復正常開放時間，並實施特別安排及防疫措施，以保障參觀者健康。

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設施：資訊牌、標距柱、營地、洗手間、觀景台、涼亭。

交通資料 起點：乘搭九巴96R號*（於港鐵鑽石山站上車）、94號、專線小巴7號或9號（於西貢市中心上車），在上窰站下車，沿上窰家樂徑或北潭涌自然教育徑步行至起點。*只於星期日及公眾假期行駛 終點：電召的士回程；或沿萬宜路徒步回上窰站乘搭公共交通共具離開，約需1小時。

上窰郊遊徑的路線圖及高度圖。（漁護署網站截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：上窰郊遊徑】

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