貝澳老牛王險遭絕育　團體斥漁護署尋傷牛不果　另捉牛王交差不當

繼貝澳發生水牛撞人事件後，大嶼山一帶的水牛動向備受關注。有關注團體表示，周一（15日）漁護署獸醫隊，原本要到梅窩一帶，尋找一頭被狗咬傷的水牛治療，但遍尋不果。行動期間，漁護署人員卻企圖「順道」將一頭老牛王帶走絕育，遭街坊極力阻止後，老牛王始獲釋，獲送返貝澳濕地。

大嶼山愛護水牛協會前主席何來批評，漁護署胡亂絕育或令牛群失衡，引致其他公牛爭地盤，質疑該署無法保障牛群及棲息地安全。

《香港01》正就事件向漁護署查詢。



大嶼山愛護水牛協會在Facebook表示，漁護署獸醫隊周一下午，突然於梅窩捕捉老牛王。她到場時，看見漁護署大貨車正被兩車前後擋著去路，得悉原來老牛王已被捕捉上車，一群街坊見狀，即要求漁護署獸醫釋放牛王，最終成功爭取老牛王，免除長途跋涉的交通壓力和手術之苦，被安全送返貝澳濕地。

何來表示，獸醫隊昨日到梅窩，原為尋找一頭被狗咬傷睾丸的水牛治傷，但傷牛遍尋不獲。行動期間卻發現老牛王，改為帶走老牛王，打算為牠絕育，結果引起民憤。她指出，水牛大多躲在隱蔽位置，以往獸醫隊若要尋找受傷的牛，一般事前通知當地看牛人及動保團體，需要當地居民協助才會事半功倍。

當居民知悉老牛王被送上車時，居民顯得十分擔心，憂一旦處理不當，年長的老牛王在運輸途中引起併發症會不幸死亡，日後也難以重返棲息地。

何來直言「保育工作要確保物種穩定性，以及棲息地安全，但現在沒有一個（牛隻）棲息地不受影響、不被破壞」。（資料圖片 / 李澤彤攝）

胡亂絕育或令牛群失衡

何來說，今次涉事的老牛王，以往在貝澳已當超過十年牛王，生性乖巧及有靈性，懂得管理牛群，「當貝澳有大型公眾活動，牛群會好奇看看，牠會走出來隔開牛群及人。」後來地位被新牛王取代，近日改到梅窩一帶生活，豈料險被捉去絕育。

她認為，漁護署通常不會為牛王絕育，加上貝澳新牛王早前因傷人事件至今未返，這頭老牛王可重返貝澳協助管理牛群。她認為，胡亂絕育或令牛群失衡，引致其他公牛爭奪棲息地。

對於漁護署保育管理工作，她直言「保育工作要確保物種穩定性，以及棲息地安全，惟現在沒有一個（牛隻）棲息地不受影響、不被破壞。」她解釋，牛隻管理隊負責公眾安全風險工作、防止疾病傳播，無法保障牛群及棲息地安全，「獸醫隊收到投訴，便處理投訴，並非保育，只是公眾安全、風險管理。」