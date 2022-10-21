強制檢測｜54幢上榜　涉擎天半島、帝柏海灣等　6廈污水陽性上榜

醫務衞生局周四晚（21日）發出最新一份強制檢測公告，共54幢大廈上榜，當中48幢因有較多居民確診而被納入公告，其中沙田區及觀塘區均有6幢大廈上榜佔最多。上榜大廈包括半山列堤頓道嘉和苑、大角咀瓏璽3座、大角咀一號銀海8座、大埔寶馬山6座等、將軍澳日出康城 MALIBU 3A & 3B 座、尖沙咀擎天半島 2 座、大角咀帝柏海灣 1 座等。



此外，有6幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，包括馬鞍山馬鞍山中心3、4座、天水圍俊宏軒8座、九龍城德朗邨德瑞樓、筲箕灣明華大廈1及2座。



▼10月21日強制檢測大廈名單▼



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沙田區及觀塘區各6幢上榜 沙田第一城佔2幢

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有48幢大廈被納入強制檢測公告。沙田區及觀塘區均有6幢大廈上榜佔最多。沙田區的上榜大廈涉及沙田第一城4及12座、博康邨博逸樓、駿洋邨駿湖樓、馬鞍山迎海1期5座、馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣。

觀塘區方面，則涉及九龍灣德福花園T1&T2座、牛頭角牛頭角上邨常興樓、觀塘月華街48號月威大廈G-L座、安泰邨德泰樓、順天邨天璣樓及油塘高俊苑俊溢閣。

將軍澳五幢上榜 涉日出康城MALIBU及領峯

另外，西貢區（將軍澳）亦有5幢大廈於今日被納入強檢名單中，包括將軍澳日出康城MALIBU 3A & 3B座、領峯6座（左翼及右翼）、消防處百勝角已婚人員宿舍4座、新都城1期2座及寶盈花園1座。

上榜住宅當中亦尚有不少中產樓盤或豪宅，如、尖沙咀擎天半島 2 座、大角咀帝柏海灣 1 座、半山區堅道 128-132 號堅威大廈及東涌海堤灣畔 2 座等。

馬鞍山中心等有６幢污水呈陽性須強檢

此外，今日有6幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，包括馬鞍山馬鞍山中心3、4座、天水圍俊宏軒8座、九龍城德朗邨德瑞樓、筲箕灣明華大廈1及2座。

政府明日（22日）會於葵涌安蔭邨重開臨時流動採樣站。社區檢測中心和部分大型社區檢測站設有預約服務，市民可經網上系統預約。檢測中心／檢測站會優先為已預約的市民提供服務。市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

10月21日強檢大廈

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳日出康城 MALIBU 3A & 3B 座



將軍澳日出康城領峯 6 座 (左翼及右翼)



將軍澳消防處百勝角已婚 人員宿舍 4 座



將軍澳新都城 1 期 2 座



將軍澳寶盈花園 1 座



沙田沙田第一城 12 座



沙田沙田第一城 4 座



沙田博康邨博逸樓



沙田駿洋邨駿湖樓



馬鞍山迎海 1 期 5 座



馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣



大埔富亨邨亨翠樓



粉嶺雍盛苑雍萃閣



上水彩蒲苑彩瑩閣



上水祥龍圍邨呈祥樓



上水翠麗花園 6 座



天水圍天恒邨恒智樓



天水圍天瑞一邨瑞意樓



屯門良景邨良英樓



屯門慧豐園 2 座



東涌海堤灣畔 2 座



青衣灝景灣 3 座



葵涌安蔭邨澤蔭樓



葵涌高盛臺 2 座



葵涌麗瑤邨榮瑤樓



荃灣祈德尊新邨 B 座



荃灣楊屋道 138 號樂悠居



荃灣綠楊新邨 R 座



長沙灣蘇屋邨蘭花樓



深水埗長沙灣道 194-200 號中銀長沙灣大樓



深水埗海達邨海華樓



深水埗樂年花園 6 座



大角咀帝柏海灣 1 座



尖沙咀擎天半島 2 座



黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍裕樓



牛池灣豐盛街紀律部隊宿 舍 1 座



九龍灣德福花園 T1 & T2 座



牛頭角牛頭角上邨常興樓



觀塘月華街48號月威大廈 G-L 座



觀塘安泰邨德泰樓



觀塘順天邨天璣樓



油塘高俊苑俊溢閣



柴灣杏花邨 42 座



柴灣柴灣已婚警察宿舍 1 座



柴灣柴灣已婚警察宿舍 2 座



鰂魚涌太古城南山閣



半山區堅道 128-132 號堅威大廈



鴨脷洲海怡半島御意居



污水樣本呈陽性地點：

馬鞍山馬鞍山中心 3 座



馬鞍山馬鞍山中心 4 座



天水圍俊宏軒 8 座



九龍城德朗邨德瑞樓



筲箕灣明華大廈 1 座



筲箕灣明華大廈 2 座

