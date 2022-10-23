疫情｜內地昨日本土新增155+683　北京防疫升級

中國衛健委今日（23日）公佈數據，截至22日24時，内地本土新增確證病例155宗，本土無症狀感染683宗。今日新一屆中共政治局常委將與外記者見面，為確保順利進行，北京防疫政策也隨即升級。



10月22日零時至24時，内地報告新增確診病例207宗，其中境外輸入52宗，本土病例155宗，包括廣東32宗，内蒙古26宗，山西24宗，陝西16宗，湖南10宗，新疆8宗，北京、浙江各7宗，河南6宗，安徽5宗，天津、重慶各4宗，江蘇、雲南各2宗，山東、西藏各1宗。無新增死亡病例。

當日内地報告新增無症狀感染者791宗，境外輸入108宗，本土683宗。其中，新疆123宗佔最多外，内蒙古（77宗）、廣東（59宗）等24省市自治區均有報告。

截至當日24時，内地現有確診病例3874宗（其中13宗），累計死亡病例5226宗，累計確診病例257362宗。

昨日（22日）二十大閉幕，今日將舉辦常委見面會，為確保見面會順利進行，北京近日升級多項防疫措施。其中多條巴士路線停運，與疫情相關的市民持續居家隔離。同時嚴格控制人員進京，北京市衛健委重申，進京者應主動申報，嚴格檢查核酸證明。

據報道，參與二十大閉幕和今日見面會的記者在19日起新聞中心所在的於北京日航新世紀飯店和西苑飯店「全封閉管理」。