地產商持農地大如黃大仙區　關注團體質疑甯漢豪奪回土地主導權論

發展局局長甯漢豪周日（23日）表示，未來十年「熟地」供應量有3,280公頃，單是政府土地末來五年已可超額供應7.2萬個私樓單位，毋須靠發展商填數，故政府已「奪回土地供應主導權」。本土研究社成員陳劍青質疑政府沒有具體收地計劃，加上現時不少土地政策受發展商力量所影響，「其實唔係重奪土地主導權，而係未來更加需要倚賴發展商的協助。」



根據2021年發展商年報及中期報告、摩根大通數據顯示，單計農地儲備，各大地產商手持的農地面積近1.085億平方呎，即1,007公頃或10平方公里，相當於現時本港住宅用地近八分一，稍大過黃大仙區（9.3平方公里），又或相當於政府「明日大嶼」計劃中交椅洲人工島的填海面積。



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地產商土地儲備(截至2021年6月30日）

地產商持1007公頃新界農地

《香港01》去年10月根據發展商年報及中期報告、摩根大通數據，統計出四大地產商及其他發展商在截至去年6月30日的土地儲備。其中恒基持有新界農地面積達4,460萬平方呎，2022年中期報告列出增至4,510萬平方呎，多出50萬平方呎。

新鴻基地產則有3,100萬平方呎新界農地儲備，僅次於恒基；第三是新世界發展，於新界持有合共約1,637萬平方呎待更改用途的農地，比有1,000萬平方呎的長實多出約六成。連同其他發展商手持農地，總額達1.0847億平方呎，換算為1,007公頃或10平方公里。

地產商土地儲備(截至2021年6月30日）

未來5年政府土地可供建私樓已達標 甯漢豪：奪回主導權

本屆政府上周三（19日）公布的首份施政報告，指未來十年已找到超過3,000公頃熟地。發展局局長甯漢豪周日表示，未來10年的熟地供應量達到3,280公頃，這就是其團隊的KPI，對於有人說未來10年熟地供應頭輕尾重，甯漢豪說單是頭五年的私營房屋供應已比現時的6.5萬個多。

甯漢豪說：「我哋平日啲私人房屋供應，要計埋私人發展商土地出產，今次我話畀大家聽，唔使靠嗰啲（地產商），我哋都做到7.2萬個（單位），超過6.5萬（指標）。我諗呢啲信息係重要，大家有信心，就係我哋話奪回主導權嗰個意思。」

本土研究社陳劍青指，政府現時整個發展策略根本「無掂到發展商啲土儲」，並無具體措施收回 發展商囤積的農地。（資料圖片）

陳劍青：政府發展策略根本「無掂到發展商啲土儲」

本土研究社成員陳劍青認為，政府現時整個發展策略根本「無掂到發展商啲土儲」，並無具體措施收回發展商囤積的農地；更甚者現時方艙醫院和過渡性房屋等的土地，都要「靠發展商攞出嚟，（政府）唔願意主動徵收。」

他續指，就連施政報告不少土地政策建議，例如放寬重建門檻、新界農地補地價安排等皆由發展商提出。他認為土地政策受發展商力量所影響，未來發展策略亦需要依靠發展商解決房屋問題，質疑甯稱奪回土地供應主導權之說，「未來土地供應係咪真係有能力主導到？......有啲自欺欺人。」

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上一屆政府曾提出「一手樓空置稅」，促使發展商加快一手私人住宅單位的供應，惟最終未有落實。陳指，本港新興建的單位有1.6萬單位空置，「呢啲係好重要嘅房屋資源，但係發展商可以透過囤樓方式控制房屋土地供應。呢啲政策（一手樓空置稅）政府依家提都唔敢提。」

運用尚方寶劍收地 1580億收歸發展商農地儲備

發展局所指的3,280公頃熟地，部份包括仍未填海的交椅洲人工島，因此存在變數。現行機制容許政府引用《收回土地條例》這「尚方寶劍」，即因發展用途而收回的土地，包括新發展區和涵蓋住宅或經濟發展等其他發展用途（包括附屬用途），或超越為改善鄉村地方而提供的公共設施。

收回農地的收回土地特惠補償率，最新每平方呎1,457 元，推算如收回該1.0847億平方呎土地，涉及約1,580億元，而結果政府可全權規劃發展，毋須待農地持有人配合。