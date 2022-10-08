甯漢豪訪洪水橋亦園新發展區受影響住戶　提五方向助棕地戶續經營

港府近日於新界設多個新發展區，當中不少住戶及商戶因此要遷出。發展局局長甯漢豪今日（8日）分別到訪上水寶石湖邨及洪水橋亦園，探訪相關人士。她強調對於有意繼續經營的商戶，當局將會採取五大方向跟進，包括物色更多政府土地租予受影響棕地作業者，以及安排地政總署盡早主動接觸受影響的作業等。當局又表示，將於今年稍後在立法會發展事務委員會匯報進展。



發展局Facebook貼文指，甯漢豪探訪三個受古洞北及粉嶺北新發展區項目影響的前寮屋住戶，了解他們獲安置上樓後的生活狀況。受訪住戶表示，他們於2020年遷入寶石湖邨，起初雖然不捨住慣了的鄕郊環境，但已經適應過來，從前同住成年子女根據「分戶」政策亦分別獲編配到寶石湖邨其他單位，既得到了自己的生活空間，亦能互相照應。

甯漢豪指，以新發展區建成後可提供的單位對受影響寮屋住戶計，增幅可達40倍甚至更高。她又稱，當局於2018年改善受發展清拆影響的寮屋住戶的安置補償安排，引入「免經濟狀況審查」安置選項，提高受影響住戶的安置機會。

甯漢豪又探訪三所在洪水橋亦園經營新車停泊場和建築機械停放及維修的棕地作業，負責人表示當得悉須在2024年開始遷出以興建洪水橋／厦村新發展區時，已經開始物色土地搬遷。雖然他們的行業對土地面積及交通配套有特定要求，搬遷地點並不容易尋找，但在部門的協助下，早前已在元朗區內覓得合適私人土地，並順利於早前獲得規劃許可，但希望有關部門協助處理餘下的審批工作，讓他們可在現址清拆前搬遷至新地點繼續經營。

甯指，部份棕地陸續騰出作高密度發展或更能配合現代城市佈局的用途，政府難以安排一換一的棕地模式重置，但為了更有效地協助有意繼續經營的商戶，當局將會採取五大方向跟進，包括安排地政總署盡早主動接觸受影響的作業，讓他們知道遷出日期及政府提供協助的途徑；加強發展局的督導工作，協調不同部門以加快協助棕地作業者及完成相關的規劃及土地行政程序；加強整理較大機會可容納棕地作業的地帶資料，向有需要商戶提供；物色更多政府土地租予受影響棕地作業者，以及發展多層工業樓宇。