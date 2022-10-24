施政報告｜「三道三鐵」未有時間表　運輸局明年底公布走線及成本

《施政報告》提出興建「三道三鐵」，即三條主要幹道及三條策略鐵路，形成四通八達的道路網絡和鐵路系統。運輸及物流局局長林世雄今日（24日）表示，會在今年底完成公眾諮詢，整合後將於明年底公布交通運輸藍圖，屆時將一併公布發展時間表、詳細走線及預計成本，訂立走線時亦會小心審視對周邊環境的影響。



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林世雄在港台節目《千禧年代》表示，每早會透過手機App留意道路擠塞情況，從過海隧道、屯門公路等反思南北通道長遠是否可以做多一些。他稱，確實規劃走線將於今年底諮詢公眾，整合後將於明年底公布交通運輸藍圖，屆時將一併公布發展時間表及預計成本。被問及會否擔心各項工程搶人手、拉高成本問題，他稱會與發展局審視人手安排。

政府計劃興建鐵路及幹道打通新界及九龍。（資料圖片）

「沙田繞道」全長達10公里或以上

北環線南延的「中鐵線」，擬由元朗錦田一帶為起點，在錦上路站南延，途經葵涌連接九龍塘。林世雄認為，九龍塘站為九龍區中心點，也是東鐵線與觀塘線的交匯點，日後進一步增加錦田一帶乘客，屆時無論是過海或是前往將軍澳都較方便，故認為該站具備優勢，亦有空間發展成更大的轉車站。至於工程會否加劇生態破壞，他認為中鐵線以隧道為主，較高架道路對環境影響少好多，會將通風流的地方設於對環境沒那麼敏感的地點；而由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北的「北都公路」，途徑不少濕地魚塘，他直言「比較幸運找到走線做到運輸需求，也兼顧對環境影響」。

至於連接大埔及西九龍的「沙田繞道」，他指全長達10公里或以上，全球數量也不多，故不會看低工程難度，在本港屬超大型項目，也視乎有多少個入口位數量決定施工期，將於年底探討發展詳情。

運輸及物流局局長林世雄（資料圖片 / 梁鵬威攝）

新鐵路線引入新競爭者？ 林世雄：要通盤考慮

此外，過往曾出現沙中線、高鐵線工程延誤，政府會否透過招標引入新競爭者，林世雄指要通盤考慮項目建造及營運、鐵路站乘客換乘等安排。以港深西部鐵路為例，他透露或獨立於現有鐵路網絡，會與深圳展開第二階段研究，積極考慮有否招標空間。

被問及香港是否仍是國際航空樞紐？林認為本港仍有優勢，隨著港府推出0+3安排，客運及飛機量增加，相信運力會盡快恢復。對於相繼有航空公司撤離本港，他認為屬商業決定，「如果有市場，一定能令飛本地的航空公司認為值得保留，故要自身做好些，有市場有需求，相信航空公司遲早會返來」。