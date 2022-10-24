七人欖球賽11月復辦　成今年首個頒授「M」品牌認可國際體育活動

「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽」Rugby Sevens將在11月4日至6日上演。大型體育活動事務委員會今日（24日）表示，已向活動頒授「M」品牌認可，成為今年首個獲頒授「M」品牌的大型國際體育活動。



▼2017年國際七人欖球賽賽事▼



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委員會主席郭志樑表示，「國泰航空／滙豐香港國際七人欖球賽」是今年首個獲頒授「M」品牌的大型國際體育活動，他相信七人欖球賽跟其他「M」品牌活動一樣，能夠為香港增添姿采和活力，有助吸引更多遊客到訪，期望三天活動可吸引大量球迷到場支持和觀賞賽事。

料七人欖球賽三天活動能吸引大量球迷觀賽

他認為，今次活動將向世界再次展示香港在極具挑戰性的情況下，籌辦大型體育活動的能力，為香港帶來正面的宣傳作用，有助鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。

過往的「M」品牌活動都是本港大型盛事，包括FIVB世界女排聯賽-香港、香港公開羽毛球錦標賽、維港泳、香港高爾夫球公開賽、香港馬術大師賽、UCI國家盃場地單車賽（中國香港）、香港國際龍舟邀請賽、香港壁球公開賽、香港馬拉松、香港網球公開賽、香港國際七人欖球賽、國際乒聯世界巡迴賽-恒生香港乒乓球公開賽。不過，疫情長達兩年多，有不少賽事都處於停辦或改期。

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「M」品牌屬大型盛事 疫情下大多停辦或延期

「M」品牌制度於2004年設立，旨在協助本地體育總會舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動的主辦機構更會獲得撥款資助。

▼10月23日新世界維港泳▼



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受2019冠狀病毒病疫情影響，「國泰航空／滙豐香港國際七人欖球賽」於2020年及2021年取消，而原定於本年4月舉辦的賽事，則延期至11月舉行。