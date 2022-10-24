共創明Teen｜馬會電盈恒地成策略夥伴已籌1.4億元　學員增至2800

港府早前推出「共創明『Teen』計劃」，當局今（24日）宣布成立合作夥伴委員會，並由政務司司長陳國基、政府相關部門代表，以及就計劃提供主要支持的策略夥伴組成。據成員名單顯示，策略夥伴共有20個企業或社團，其中八間企業位列副主席 ，包括賽馬會、滙豐銀行，中國銀行(香港)，電訊盈科與恒基兆業地產集團亦榜上有名；新地及新世界兩間地產商亦是委員。

委員會表示，已成功招募2,800名合資格學員，較原定招募目標多四成，全部合資格學員將可參加本期計劃，每人將獲配對一名友師，迎新活動將在十月底開始分批展開。另外，計劃獲得約120個企業和機構的踴躍支持，已籌得約1億4,000萬元捐款。



▼8月22日 政府公布推出「共創明teen」計劃▼



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委員會今日舉行第一次會議，聽取政府代表匯報計劃第一期的師生配對和活動籌備情況，

身兼計劃主席的政務司司長陳國基在會上表示，獲邀加入合作夥伴委員會的策略夥伴，均為「共創明『Teen』計劃」下在捐款贊助或提名友師方面的主要支持企業或機構，其積極參與將有助政府集思廣益，令計劃推行更臻完善。

他提到，自計劃在八月底公布以來，社會各界熱切響應政府的呼籲，在捐款贊助、提名友師，以至為學員籌劃團體活動方面都給予大力支持，學校和獲政府委託的社區機構亦積極招募初中學員，致力使計劃第一期順利推展。他形容政、商、民三方由計劃籌備至推行期間都一直合作無間，對此感到鼓舞，並代表政府向各參與企業、機構和人士表示衷心感謝。

由政務司司長陳國基擔任主席的「共創明『Teen』計劃」合作夥伴委員會今日（24日）在政府總部舉行第一次會議。(政務司司長辦公室圖片)

8企業列入副主席 12企業或團體成委員

根據名單顯示，策略夥伴共有20個，並分為副主席及其他委員兩個級別，其中副主席共有八間企業及基金組織，包括兩間銀行涉及香港上海滙豐銀行和中國銀行(香港)，地產商則有恒基兆業地產集團，另包括李澤楷旗下的富衛保險、電訊盈科、香港電訊，賽馬會亦榜上有名。



餘下12個其他委員席位，包括兩間地產商新鴻基地產發展有限公司及新世界發展，華潤（集團）有限公司及招商局集團各佔一席位，其餘由社團組成，包括香港廣東社團總會、香港汕頭社團總會，以及香港童軍總會等。

學員名額加碼 由2000增至2800

合作夥伴委員會在會上聽取政府代表匯報計劃第一期的師友招募和配對結果，本期已成功招募2,800名合資格學員，他們每人會獲配對一名友師，較原定招募2,000名學員的目標多四成。此外，計劃已獲得約120個企業和機構的踴躍支持，除了成功招募足夠數目的合資格友師外，亦籌得約1億4,000萬元捐款，而計及政府部門所提供的部分，共有約800節團體活動供學員報名參加。

陳國基指，在計劃第一期下，學員報名和友師提名方面的反應都十分熱烈，合資格參加人數均各超過2,000名。來自弱勢社群家庭的初中生是計劃扶持的對象，「我們秉持『幫得一個就一個』的精神，經仔細考慮並與執行機構商討後，決定讓所有合資格即共2,800名學員參加本期計劃，當中包括住在『劏房』等不適切居所和來自基層家庭的初中生，務求盡政、商、民三方集結的力量，精準扶助他們。」

活動由十月底分批展開

合作夥伴委員會委員表示，相信在政、商、民三方繼續緊密合作下，「共創明『Teen』計劃」的各個環節能夠有序推展，包括迎新活動將在十月底開始分批展開。策略夥伴表示會繼續全力支持計劃穩步推行。

「共創明『Teen』計劃」由政務司司長領導的跨部門行動小組設立，旨在通過政、商、民三方協作，扶持來自弱勢社群家庭的中一至中三學生，推動他們開闊眼界，加強自信，建立正向人生觀，為自己未來定下目標，力爭上游。計劃涵蓋三大元素，分別為師友配對、個人發展規劃，以及財政支援，第一期為期一年。