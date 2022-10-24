九龍站豪宅君臨天下、凱旋門等11屋苑污水呈陽性　13萬人要快測

港府今日（24日）公布，因應以下深水埗、觀塘及油尖旺區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約13萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及的地點包括九龍站上蓋五大豪宅，即凱旋門、君臨天下、漾日居、天璽I及擎天半島，以及美孚曼克頓山等11個屋苑。



▼10月24日 部份污水呈陽性屋苑▼



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政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。涉及的地點包括：

．深水埗區 — 曼克頓山、清麗苑及盈暉臺

．觀塘區 — 麗晶花園、啟泰苑及祥和苑

．油尖旺區 — 凱旋門、君臨天下、漾日居、天璽I及擎天半島

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當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報www.chp.gov.hk/ratp。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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