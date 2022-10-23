基層醫健局｜組織冀康健中心服務由政府統一採購　免惡性競爭

【施政報告2022】特首李家超提出成立「基層醫療健康管理局」，標誌由2017年開始制訂的「基層醫療健康藍圖」，今年正式出爐。葵青康健中心今（23日）舉行「基層醫療服務研討會2022」，討論未來地區康健中心的路向及發展。

不少出席研討會的人士，都倡議「錢跟病人走」又或是「醫療融資」，去解決現時公院及私營醫療收費的差距。另外，葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希亦期望，成立基層醫療健康管理局後，各地區康健中心的服務可轉由政府統一採購，並統一各中心人手薪金安排，以免地區康健中心之間有惡性競爭。



葵青康健中心今（23日）舉行「基層醫療服務研討會2022」，討論未來地區康健中心的路向及發展。（呂穎姍攝）

港府多年來推廣基層醫療發展，惟成效不彰，公立醫院的輪候時間未減。葵青康健中心今（23日）舉行「基層醫療服務研討會2022」，討論如何增加基層醫療的成效。

港大榮休教授和名譽臨床教授楊紫芝開場發言時表示，完全認同政府方向，但直言要推行基層醫療「唔係咁簡單」。她解釋，現時市民仍有「有咩就去急症室」的觀感，認為醫專仍要多做功夫令家庭醫生得到市民承認，家庭醫生及專科醫生亦要加強合作，而政府要也思考如何資助市民，縮窄私營與公營醫療費用差距。

港大榮休教授和名譽臨床教授楊紫芝表示，現時市民仍有「有咩就去急症室」的觀感，認為醫專仍要加強功夫令家庭醫生得到市民承認，家庭醫生及專科醫生亦要加強合作。（呂穎姍攝）

曾任醫管局主席的葵青安全社區及健康城市協會顧問委員會主席梁智鴻，亦同意楊紫芝的看法，認為現時公院可以提供一條龍服務，加上費用比私家醫生較低，「會覺得醫院咩都搞掂哂。」他又質疑，醫管局如將病人外判予基層醫療，少了求診人數亦會令醫管局難以問政府拿資源，導致基層醫療發展停滯。

研討會有不少專家倡議「錢跟病人走」又或是「醫療融資」，九龍西醫院聯網總監羅振邦重提「醫療融資」計劃， 認為港人接受基層醫療服務給的醫藥費比專科服務少，「如果無唔係話唔得，但一定可以事倍功半。」

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立法會議員林哲玄亦指，未來方向應該「錢跟病人走」，不應該再由醫管局買服務而是政府統一購買。他又提議，政府在基層醫療上應設立多項關鍵績效指標（KPI），如短期內設立指標要有幾多市民登記自己家庭醫生，長期則要看到有幾多糖尿病患者少了出現併發症等。

除了價錢外，要市民由公院轉去看家庭醫生，安老事務委員會主席李國棟認為在政策上亦要加強家庭醫生角色，市民及家庭醫生要有互信的關係，「要同家庭醫生親密到好似屋企人咁。」香港護理專科學院院長車錫英補充，事實上護士及藥劑師等都可以分擔到醫生的工作，故認為應修例容許護士及藥劑師擔任更多臨床治療的工作，加強其他醫療職系的角色。

至於被問到地區康健中心未來發展，車錫英表示，不希望地區康健中心成為「醫管局2.0」，而是可以自負盈虧。醫衞局基層醫療健康辦事處、地區康健中心總監胡仰基則指，期望基層醫療中心掌握民情，「好似坊間有啲人唔肯打新冠肺炎疫苗，中心可以去理解點解佢地唔肯打針。」

葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希則期望成立基層醫療管理局後，由現時由各地區康健中心的服務可轉由政府統一採購，並取消現時地域性的限制，並統一各中心人手薪金安排。（呂穎姍攝）

葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希則直言，地區中心在招聘醫護人手及採購服務都更困難，期望成立基層醫療管理局後，由現時由各地區康健中心的服務可轉由政府統一採購，並取消現時地域性的限制，統一各中心人手薪金安排，以免地區康健中心之間有惡性競爭。