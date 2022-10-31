紅外線三維測量儀監測術後淋巴水腫　將軍澳醫院團隊助癌病人康復

癌症康復路不易走，部份患者接受被癌細胞侵襲的器官，術後要面對很多健康問題對病人的身體都可能有負荷。而進行手術後，都可能因為失去特定器宮，而導致身體出現其他問題。將軍澳醫院的資深物理治療師與團隊成立「促進術後康復服務(ERAS)」，為需要進行手術的病人提供術前準備及術後康復，並成立乳癌服務乳健中心，為術後的乳癌病人改善淋巴水腫，在康復路上給予支援。



將軍澳醫院一級物理治療師蔡惠榮，加入醫院工作超過20年，因為見到很多癌症患者在手術後都有不同後遺症，但又沒有一個部門專門治療他們。故決定在2015年與外科、麻醉科及專科護士團隊一起成立「促進術後康復服務(ERAS)」，為需要進行手術的病人提供術前準備及術後康復。

「促進術後康復服務(ERAS)」會為病人提供術前準備，包括術前運動等，進行手術後則需要適當護理傷口及提升身體機能，有跨專科團隊對病人進行護理。ERAS由將軍澳醫院首創，更在三年內擴展至骨科，婦科，以至聯合醫院，至今已經達到三項主要成效：

1)病人術後的住院日數由9日減至5日

2)併發症減少一半

3)病人的輸血率由逾30%降至10%

紅外線三維測量儀監察乳癌手術後的淋巴水腫

在ERAS恆常化後，蔡惠榮與醫生護士團隊合作，於去年12月成立乳健中心，提供一站式乳癌復康服務，已有約50名病人透過物理治療控制淋巴水腫。

越早為病人進行全面淋巴水腫評估，就越能控制水腫程度。要檢查病人有否淋巴水腫，以往要用軟尺去量度病人手臂，但不一定準確。蔡惠榮與團隊就引入紅外線三維測量儀，只需讓病人坐下幾秒鐘，讓醫護人員用測量儀的量度器，如「影印機」掃過病人手臂，就可以得出三維掃瞄圖像，檢查病人手臂有否過度腫脹。

除了紅外線三維測量儀， 亦可使用生物電阻抗分析儀，分析儀透過低頻率電流進入病人手臂，檢查電流動有否阻礙，如有就可能是淋巴液積聚的地方，有助檢測到未出現臨床症狀的淋巴水腫，及有助監察治療進展。

淋巴水腫非「無得救」 適當治療可康復

蔡惠榮稱，淋巴水腫可以分「0-3」級評估，「0」是最不腫漲，「3」是最腫漲，而「0」和「1」是仍可以逆轉，可以教病人做一些簡單運動，透過手臂肌肉活動令淋巴液流動。不過較嚴重的情況，因為太多淋巴液積聚會很易發炎，病人可能會難以舉高手，影響日常生活。

蔡惠榮表示，淋巴水腫非「無得救」，要治療淋巴水腫可以分兩階段，首階段是「積極治療」，為期4至8星期，每星期到醫院覆診；次階段是「維持階段」，視乎病人的康復情況，慢慢減少覆診和服藥，病人一般要服用抗生素作消炎之用。