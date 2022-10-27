日本自由行｜開關雙重打擊代購　料空姐加入戰團　學者：汰弱留強

【日本自由行/日本旅遊/日本代購/日圓匯率】日圓兌美元上周跌至32年新低，適逢日本恢復免簽證入境自由行，不少港人即「返鄉下」旅遊購物，究竟代購會否迎來末日？專售禮品的網店「兩公婆日本百貨」便在疫情爆發初期成立，但負責人深諳疫情帶來的機遇並不長久，早已在日本設立辦公室，取得貨品的代理權，並發展「B2B」（企業對企業）銷售，尋求在後疫情時代殺出新血路。



有本港經濟學家則認為，即使日圓屢創新低，仍無阻代購將步入汰弱留強的階段，加上空姐空少薪金被削減，相信會「搵秘撈」走水貨；不過危中有機，代購商仍有出路，雖然香港市場已飽和，但可為未來中港開關做準備，開拓大灣區數千萬人市場。



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網店轉型代理B2B︰円跌塊餅又大咗

專售禮品的網店「兩公婆日本百貨」在疫情初期創立，負責人賴詠諾表示，短時間內未能得知日本開關對生意的影響。但他抱持樂觀態度，因禮品與食品或日用品不同，顧客購買為慶賀生日或新屋入伙等，「唔會買定半年後嘅朋友生日，通常有需要嗰陣，要買嘅既時候先買。」

惟他認同日本開關後，行家可重新飛往當地代購，競爭將更激烈。但他表示，由於主要客源為「B2B」，並早已擴展業務至代理品牌，銷售的貨品在市面不常見，相信所帶來的影響輕微。「競爭多咗，但需求多咗，円跌咗塊餅又大咗。」

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在日本開設辦公室殺出新血路

與此同時，日圓匯率屢創新低，亦刺激代購業務有所增長，顧客殺價的頻率增加。賴詠諾解釋，香港100円店並未跟隨匯率調整，相反日本當地部份貨品仍未加價，代購以最新匯率換算，在收取手續費後，仍遠比香港門市購買便宜。「以往兩三日先一單，最近一日接十單八單，數字上升幅好誇張。」

其實代購生意的增幅，與賴詠諾去年一個決定有關。當時他已申請商務簽證，計劃在日本開設辦公室，為將來未雨綢繆，以便處理物流及文書，甚至能以日本公司的身份，與當地廠商直接取得供應。

他已在日本開設辦公室，計劃每年逗留一半時間，從此對比其他網店再增添優勢。「網友叫我哋幫手喺亞馬遜、樂天買嘢就容易好多，我哋日本有電話同地址。」他相信並非所有港人立即動身到日本旅行，估計行內仍有一定生存空間。

李兆波︰日本代購步入汰弱留強

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，一直以來鍾情日版卡樂B蝦條，惟封關後無法在當地購買，就在準備找代購之際，日本政府宣布恢復自由行。惟開關是否意味代購的末日？他認為代購將步入汰弱留強的階段，更以自身為例，「如果有需求可能會搵到朋友幫手買，例如我都買咗10包口腔炎嘅藥。」

雖然日圓匯率屢創新低，但開關除了導致代購客源減少外，同業競爭將更為激烈。他表示，疫情前早有代購商與空中服務員合作，隨着未來航班逐漸恢復，加上航空業薪金下調，相信吸引更多空姐空少走水貨，估計欠缺相關渠道的代購商將被淘汰。

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代購商可待中港恢復開關 開拓大灣區生意

李兆波認為，香港逾700萬人口的市場有限，市場已趨飽和，代購網店需面對連鎖超市或大型網店的威脅，亦需密切注意日本樂天、亞馬遜等網店，以保持價格優勢。例如以較輕便送返香港的藥妝品為例，FANCL消解內脂營養素90粒（30日份）在日本官方網店售3,499円（約183.87港元），惟HKTVMall亦只售198元，相差僅約14元，港人毋須刻意選擇代購。

他建議代購商可為未來中港開關做準備，開拓大灣區數千萬人市場，因貨物通過內地海關存有變數，亦帶來稅務成本，直言「搵人帶過去可靠性高好多。」

日圓創32年新低 李兆波續用平均法兌換日圓

李兆波剛完成大阪旅行，並再計劃明年到日本旅行。日圓上周創32年新低，有傳日本央行干預匯市止跌，他認為日圓或即將見底，會繼續分批以一萬港元換日圓。他建議市民量力而為，以平均法兌換日圓，猶如月供股票作長線投資，「永遠都撈唔到底，日本央行入市唔會一鋪過，我會繼續用平均法。」

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