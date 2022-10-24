強制檢測｜41幢上榜 西灣河嘉亨灣、東涌映灣園各涉2幢
醫務衞生局發出最新一份強制檢測公告，今日（24日）新增41幢大廈，其中有40幢因有多宗陽性檢測個案而上榜，包括西灣河嘉亨灣1座及6座、東涌映灣園的賞濤軒2 座、悅濤軒10座等。此外，秀茂坪邨秀程樓亦因污水檢測呈陽性，故同樣被納入強檢公告。
政府提醒，任何人倘在10月18日至24日身處有關大廈超過2小時，須在周二或周三（25及26日）進行核酸檢測。
▼10月24日 強制檢測公告名單▼
東區屯門各5幢大廈上榜
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有40幢大廈被納入強制檢測公告，並以東區最多，共佔5幢，當中西灣河嘉亨灣有2幢上榜，分別是1座及6座，而柴灣富怡花園2座、鰂魚涌海景樓、以及筲箕灣東欣苑歡欣閣亦在名單內。
而屯門區亦共佔5幢，全為公屋，分別有欣田邨綠田樓、湖景邨湖光樓、大興邨興盛樓、友愛邨愛義樓及三聖邨進漁樓低座。
將軍澳、元朗區各佔4幢
排行第二位則分別是西貢區及元朗區，兩區各佔4幢。其中在西貢區4幢大廈全部位處將軍澳，當中有將軍澳廣場8座、厚德邨德安樓、景林邨景桃樓、彩明苑彩松閣。
至於元朗區，則有元朗洪福邨洪盛樓、天水圍天瑞二邨瑞豐樓、天盛苑盛昭閣、天逸邨逸江樓。
山頂洋房有人染疫 新增逾3000幢
確診大廈方面，共8,972幢大廈上榜，其中3,126幢大廈為新上榜或再有確診個穼。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括山頂加列山道的La Hacienda洋房、中半山Branksome Crest、地利根德閣3座、深水灣45 Island Road B 座、淺水灣The Lily 2座等。
▼10月24日 確診大廈名單▼
10月24日強檢大廈：
陽性檢測個案曾到訪的地點：
筲箕灣東欣苑歡欣閣
柴灣富怡花園 2 座
西灣河嘉亨灣 6 座
西灣河嘉亨灣 1 座
鰂魚涌英皇道1026號海景樓
鴨脷洲漁安苑碧安閣
香港仔石排灣邨碧月樓
薄扶林華富一邨華信樓
鑽石山龍蟠苑龍璧閣
牛池灣彩虹邨錦雲樓
慈雲山慈愛苑愛裕閣
土瓜灣翔龍灣 5 座
九龍城德朗邨德瑤樓
牛頭角彩福邨彩樂樓
秀茂坪寶達邨達安樓
油塘油塘邨貴塘樓
葵涌石籬一邨石安樓
荃灣石圍角邨石桃樓
荃灣梨木樹一邨楓樹樓
天水圍天瑞二邨瑞豐樓
元朗洪福邨洪盛樓
天水圍天盛苑盛昭閣
天水圍天逸邨逸江樓
屯門欣田邨綠田樓
屯門湖景邨湖光樓
屯門大興邨興盛樓
屯門友愛邨愛義樓
屯門三聖邨進漁樓低座
將軍澳厚德邨德安樓
將軍澳景林邨景桃樓
將軍澳將軍澳廣場 8 座
將軍澳彩明苑彩松閣
馬鞍山錦豐苑錦荷閣
馬鞍山富寶花園 7 座
大圍美松苑盛松閣
大埔宏福苑宏昌閣
粉嶺景盛苑歡景閣
東涌滿東邨滿和樓
東涌映灣園賞濤軒 2 座
東涌映灣園悅濤軒 10 座