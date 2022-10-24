強制檢測｜41幢上榜　西灣河嘉亨灣、東涌映灣園各涉2幢

醫務衞生局發出最新一份強制檢測公告，今日（24日）新增41幢大廈，其中有40幢因有多宗陽性檢測個案而上榜，包括西灣河嘉亨灣1座及6座、東涌映灣園的賞濤軒2 座、悅濤軒10座等。此外，秀茂坪邨秀程樓亦因污水檢測呈陽性，故同樣被納入強檢公告。

政府提醒，任何人倘在10月18日至24日身處有關大廈超過2小時，須在周二或周三（25及26日）進行核酸檢測。



▼10月24日 強制檢測公告名單▼



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東區屯門各5幢大廈上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有40幢大廈被納入強制檢測公告，並以東區最多，共佔5幢，當中西灣河嘉亨灣有2幢上榜，分別是1座及6座，而柴灣富怡花園2座、鰂魚涌海景樓、以及筲箕灣東欣苑歡欣閣亦在名單內。

而屯門區亦共佔5幢，全為公屋，分別有欣田邨綠田樓、湖景邨湖光樓、大興邨興盛樓、友愛邨愛義樓及三聖邨進漁樓低座。

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將軍澳、元朗區各佔4幢

排行第二位則分別是西貢區及元朗區，兩區各佔4幢。其中在西貢區4幢大廈全部位處將軍澳，當中有將軍澳廣場8座、厚德邨德安樓、景林邨景桃樓、彩明苑彩松閣。

至於元朗區，則有元朗洪福邨洪盛樓、天水圍天瑞二邨瑞豐樓、天盛苑盛昭閣、天逸邨逸江樓。

山頂洋房有人染疫 新增逾3000幢

確診大廈方面，共8,972幢大廈上榜，其中3,126幢大廈為新上榜或再有確診個穼。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括山頂加列山道的La Hacienda洋房、中半山Branksome Crest、地利根德閣3座、深水灣45 Island Road B 座、淺水灣The Lily 2座等。

▼10月24日 確診大廈名單▼



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10月24日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：



筲箕灣東欣苑歡欣閣

柴灣富怡花園 2 座

西灣河嘉亨灣 6 座

西灣河嘉亨灣 1 座

鰂魚涌英皇道1026號海景樓

鴨脷洲漁安苑碧安閣

香港仔石排灣邨碧月樓

薄扶林華富一邨華信樓

鑽石山龍蟠苑龍璧閣

牛池灣彩虹邨錦雲樓

慈雲山慈愛苑愛裕閣

土瓜灣翔龍灣 5 座

九龍城德朗邨德瑤樓

牛頭角彩福邨彩樂樓

秀茂坪寶達邨達安樓

油塘油塘邨貴塘樓

葵涌石籬一邨石安樓

荃灣石圍角邨石桃樓

荃灣梨木樹一邨楓樹樓

天水圍天瑞二邨瑞豐樓

元朗洪福邨洪盛樓

天水圍天盛苑盛昭閣

天水圍天逸邨逸江樓

屯門欣田邨綠田樓

屯門湖景邨湖光樓

屯門大興邨興盛樓

屯門友愛邨愛義樓

屯門三聖邨進漁樓低座

將軍澳厚德邨德安樓

將軍澳景林邨景桃樓

將軍澳將軍澳廣場 8 座

將軍澳彩明苑彩松閣

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

馬鞍山富寶花園 7 座

大圍美松苑盛松閣

大埔宏福苑宏昌閣

粉嶺景盛苑歡景閣

東涌滿東邨滿和樓

東涌映灣園賞濤軒 2 座

東涌映灣園悅濤軒 10 座

