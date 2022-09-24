過渡性房屋｜黃大仙廟旁「可悅居」今動土　227單位料明年9月入伙

黃大仙祠旁、原為停車場的空地，將興建一幢樓高四層的住宅樓宇，成為區內首個過渡性房屋項目「可悅居」。項目由嗇色園籌備及營運，預計明年中落成，可提供227個單位，最快於明年第二季開放申請，約於明年九月入伙。房屋局局長何永賢出席今日出席項目動土典禮時指，可悅居的交通和社區配套完善，預計申請反應會熱烈。



▼過渡性房屋項目「可悅居」▼



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高四層 對象為輪候公屋不少於3年或居於不適切居所市民

嗇色園的過渡性房屋項目「可悅居」屬黃大仙區首個過渡性房屋項目，獲政府撥款1.23億元，以「組裝合成」的建築方式在黃大仙祠旁興建一幢樓高四層、共有227個單位的過渡性房屋，為輪候公屋不少於3年或居於不適切居所的基層市民提供可負擔的居所。

單位有獨立廚廁及基本電器 料最快明年第二季開放申請

據嗇色園介紹，227個單位包括約150平方尺的1-2人單位及約200平方尺的3-4人單位，適合不同人士及家庭需要，預算可惠及600多名有需要人士。每個單位內設有獨立洗手間、浴室及廚房，並配置冷氣機、熱水爐、抽氣扇、電陶爐等生活所需設施。嗇色園預計項目明年中落成，最快可於明年第二季開放申請，約於明年九月安排住戶入伙。

過渡性房屋項目「可悅居」料於明年年中落成。（嗇色園提供）

房屋局局長何永賢形容交通社區配套完善 料申請反應熱烈

嗇色園今年8月取得有關用地，至今日為項目舉行動土典禮，房屋局局長何永賢也有出席，並擔任主禮嘉賓。她致辭時提到，位處黃大仙祠旁的「可悅居」的交通和社區配套完善，預計申請反應熱烈。她續指，過渡性房屋可幫助不少基層家庭，感謝參與項目的團隊與黃大仙一樣懷著「有求必應」的心去完成工程。

嗇色園董事會主席馬澤華：盼可悅居發揮鄰里間守望相助的獅子山精神

嗇色園董事會主席馬澤華表示，每一個家庭都盼望能安居樂業，享天倫之樂，他形容「可悅居」的動土標誌著嗇色園善業的重大里程碑，期盼「可悅居」能為有迫切需要的巿民暫時提供安樂的居所外，更能發揮鄰里間守望相助的獅子山精神。