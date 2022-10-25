河套方艙招聘廣告逾4萬請人　實得1.4萬元　應徵者斥：搞場大龍鳳

政府早前提出「逆向隔離」建議，並考慮以落馬洲河套區隔離設施作為試點，料下周一（31日）起交由保安局接手管理。《香港01》記者今日（25日）到元朗中心視察河套方艙醫院的招聘情況。記者約早上10時到達現場，目測逾一百五十人排隊，衛生防疫員招聘籌號一早已派發完畢，保安則尚有數張籌。



根據一些whatsapp群組及網上招聘資料顯示，衛生防疫員月薪可高達48,188元，包括2,000元津貼，故吸引不少市民今早到場應徵，而排頭位的市民於清晨4時已到場排隊。有應徵者表示，到場前其實不清楚實際薪金，期望有「有番咁上下人工」或「人工高少少」。惟與在場工作人員交談後才發現，衛生防疫員的月薪僅1.4萬元，與網上所述有出入。應徵者曾先生大感失望：「搞完場大龍鳳，得個知字，原來得萬零蚊！」



河套方艙醫院應徵情況。（歐嘉樂攝）

記者今日到元朗中心的招聘中心視察。據了解，現場早上9時30分便開始派籌，衛生防疫員設200個壽，保安則設100個籌。有排頭位的應徵者不惜清晨4時到場排隊。

曾任職餐飲服務員的梁先生應徵衛生防疫員，惟防疫員的籌號已派發完畢，未能順利見工。他表示，疫情致停工，只能做兼職，後來餐廳因經營不善倒閉。他表示，不清楚實際月薪有多少，不過對薪酬有期望，「希望有番咁上下人工，既然講到話要閉環嘅，可能個待遇會更好。」

梁先生（左）及陳小姐（右）均對薪酬有期望。（黃煦緻攝）

同樣應徵衛生防疫員的前旅行社導遊陳小姐成功「攞籌」，她說，疫情期間，「直情無團無嘢做，失業咗好耐啦！」之前曾申請臨時失業緩助金，「都係補貼下啫，基本生活費嚟……疫情咁耐，計起上嚟都唔夠（生活）。」她希望「有份工做，人工高少少，辛苦啲都唔緊要，最緊要有工開。」

到場應徵卻最終因得悉月薪不似預期而選擇離場的曾先生表示，曾任職25年旅行社領隊，但因疫情「個市停擺咗幾年」，2020年3月便再沒有帶團出外旅遊。現時兼職做街市推銷員，不過他坦言「無底薪，有生意就有生意，無生意就無生意」，生意好的時候每日賺取2,000多元，生意較慘淡時每日只賺取100多元。

他表示，昨日收到朋友的河套方艙招聘訊息，得悉衛生防疫員的月薪可達逾4萬，本打算得到一份薪酬較高及穩定的工作，於是今早便「Copy（影印）晒啲地址住址證明……今朝先搞咋嘛，兩蚊張copy，影咗3張，針紙、電費、水費單……呢度又整咗10幾蚊㗎啦。」

怎料，不但招聘訊息的地址有誤，「去錯地方（元朗新田方艙醫院）又叫返我哋返嚟呢度，咁如果一早知喺呢度見，就唔會排錯隊。」就連薪金亦不似預期，問到在場工作人員才知道月薪僅逾萬元，使其大感失望。

曾指，「一開始以為係人工咁高，梗係有犧牲㗎啦，可能（閉環管理）無得返屋企。咁我無老婆無仔女，有乜所謂啫。」但工作人員向他表示，如政府要實施閉環管理，現時亦未知薪金會增加多少，他相信即使閉環管理月薪亦不會有逾40,000元。

他直言網上太多流言，有人將訊息加多減少。他認為招聘公司應該「登出嚟請，就唔好靠訊息去睇……（否則）好容易中招。」他指應列出招聘連結，列明大概的薪酬，傳遞清晰準確的信息。

搞完場大龍鳳，得個知字，原來得萬零蚊！ 曾先生

不過在場仍有不少市民繼續排隊應徵，記者問到剛應徵完畢的黃先生及黃小姐。黃先生表示，目前衛生防疫員月薪約14,000，「就算上面話3個月閉環加錢，佢都話唔定，到時都未知（幾錢）。」黃小姐表示，期望政府若實施閉環管理薪金可再加，「太低接受唔到，講真你廿四小時畀咗佢真係唔抵囉。」

黃小姐表示，期望政府若實施閉環管理薪金可再加，「太低（接受唔到），講真你廿四小時畀咗佢真係唔抵囉。」（黃煦緻攝）

被問到若月薪加至2萬元能否接受？黃小姐直言，「三萬蚊都低得滯，起碼都要四萬幾先接受到、我哋𠲖家喺竹篙灣返都有差唔多兩萬六，我哋仲可以返屋企喎。」