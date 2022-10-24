中大新校徽｜改用一周突轉舊版　業界指未做好諮詢如「公關災難」

中文大學明年創校60周年，校方上周一（17日）宣布更新校徽，引起校友及學生關注，中大校長段崇智更發出聲明「解畫」。不過，僅一星期後，官網、FB、IG又再度使用舊版校徽。

廣告業界紅人曾錦強（KK Tsang）亦同樣是中文大學校友，他表示，當日收到改校徽的電郵時亦感到十分突然。他認為更改校徽是一個重要決定，故事前應先諮詢各持分者，更形容今次事件就如「公關災難」。



中文大學創校以來共更換校徽設計四次，左是最新設計，右圖則是2008年設計版本。(《香港01》製圖)

諮詢持份者比找顧問更重要

曾錦強認為，更改校徽是一個重要決定，事前應先諮詢各持份者，例如可先提供不同設計，讓大家投票選擇，「應該諮詢持份者，例如校友、學生、老師，相信仲緊要過搵出面consultant（顧問）。」他說，若持份者曾參與過，相信反彈不如此大。

被問及聘請顧問公司的費用，曾錦強表示，坊間沒有劃一價錢，再加上要視乎項目的複雜性，故不同公司的收費均不同，「市場上面，唔同公司嘅收費可能相差好遠。」

作為校友的他，他坦言更喜歡舊校徽，因舊設計較優雅及有深度，又強調校訓十分重要，故必須包涵在校徽內，「新嗰個太簡單，簡單到好似無咗個內涵。」

校方同時設計正式校徽（上圖）及簡化版校徽（下圖），主要用於電子宣傳刊物、社交平台等推廣及傳播渠道。（中大官網截圖）

中大形象更新歷程──時序及重要事件：



2018年──中大邀請多位來自香港、內地和世界各地的傑出中大校友組成「環球校友諮詢委員會」（委員會），盼望讓中大廣泛而專業的校友網絡，助力大學發展。

2019年8月──委員會建議中大提升形象，讓大學在本地、全國以至全球高等教育界中的定位更鮮明，大學亦不時收到來自其他成員相似的意見及建議。大學隨後成立諮詢委員會，進一步討論與大學形象和聲譽相關的議題。

2020年12月──按照諮詢委員會的建議，中大行政與計劃委員會成立督導委員會及項目小組，專責討論加強持份者聯繫與大學形象建立工作相關的方向、重點和優先事項。督導委員會由大學管理層代表以及兩名學院及書院代表組成。督導委員會委託專業顧問公司開展中大形象探索歷程，該公司就大學應如何確立有效的定位向督導委員會提出建議。

2021年6月至12月──在探索歷程中，顧問團隊與超過2,200名教職員、學生、校友、校董會成員、全球學界合作夥伴及公眾人士進行對話，了解他們對中大形象的看法，共同探索中大獨一無二的特質與價值。

2021年12月至2022年6月──督導委員會考慮顧問公司所提供的建議，包括形象設計選項、標語及視覺設計。

2022年9月22日──督導委員會把最終建議向大學校董會執行委員會進行匯報。



資料來源：段崇智聲明

