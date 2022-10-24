中大改新校徽僅一星期　官網、FB、IG再度使用舊版校徽

中文大學明年創校60周年，校方上周一（17日）宣布更新校徽，是創校以來第四次。新校徽不再沿用原有設計的分割用色，改以紫色為單一底色的設計，並指可令當中的「鳳」形態更清晰和靈動；校方另同時設計簡化版校徽，供電子宣傳刊物、社交平台等推廣及傳播渠道使用，構圖上省略寫有「博文約禮」四字校訓的絲帶。

不過，中大今日在官網、facebook專頁、Instagram專頁等，都改回使用舊版校徽。《香港01》正向中大查詢。



中文大學創校以來共更換校徽設計四次，左是最新設計，右圖則是2008年設計版本。(《香港01》製圖)

中大早前在更新校徽時，曾指校園向來是廣納不同智慧，文化共融之地，新校徽不再沿用原有設計的分割用色，改以紫色為單一底色的設計，令當中的「鳳」形態更清晰和靈動，亦正好與共融精神互相呼應。

博文約禮出自《論語》

在正式校徽以外，校方亦同時設計簡化版校徽，其設計則省略寫有「博文約禮」四字校訓的絲帶，中大指，簡化版校徽主要用於推廣及傳播渠道，以及在空間較小的平台應用，例如電子宣傳刊物、社交平台、手機版網頁及紀念品等。中大於主題網頁指，「一套靈活、富彈性的校徽系統將有助加強中大品牌在不同平台上的影響力。」

翻查資料，中大校訓為「博文約禮」，校方指，「博文約禮」為孔子之主要教育規訓，其言載於《論語》：「子曰：君子博學於文，約之以禮，亦可以弗畔矣夫。」，由於中大教育方針為德智並重，故採「博文約禮」為校訓。

翻查網站歷史紀錄，中大官網曾一度使用新校徽多日。(網站截圖)

不過，更新校徽只不過一星期，中大卻在今早（24日）於多個社交網站及官網，重新用回舊校徽，只於介紹新校徽的網頁上，仍會採用新版校徽。

中大傳訊及公共關係處網頁，繼續使用新版校徽，並採用簡化版略去校訓。(中大網頁截圖)

校方同時設計正式校徽（上圖）及簡化版校徽（下圖），主要用於電子宣傳刊物、社交平台等推廣及傳播渠道。（中大官網截圖）

段崇智：不會急切作出改動

中大校長段崇智上周三（19日）曾發聲明為事件「降溫」，澄清今次新設計並無捨棄或更改大學校訓，強調校訓乃大學重要的一部分，始終不渝。他又在聲明提到，明白不少成員或對新設計、形成過程及正式校徽應用有疑問，並講述更新校徽的時序及重要過程，指2020年底討論大學形象建立工作，督導委員會委託顧問展開諮詢及設計工作，並曾於2021年6至12月諮詢超過2,200名校內外人士。段又表示，會繼續用心聆聽意見，會先讓大家熟悉新設計元素的應用，「不會急切作出改動」。

中大當時又提供更換校徽的時序表：

中大形象更新歷程──時序及重要事件：



2018年──中大邀請多位來自香港、內地和世界各地的傑出中大校友組成「環球校友諮詢委員會」（委員會），盼望讓中大廣泛而專業的校友網絡，助力大學發展。

2019年8月──委員會建議中大提升形象，讓大學在本地、全國以至全球高等教育界中的定位更鮮明，大學亦不時收到來自其他成員相似的意見及建議。大學隨後成立諮詢委員會，進一步討論與大學形象和聲譽相關的議題。

2020年12月──按照諮詢委員會的建議，中大行政與計劃委員會成立督導委員會及項目小組，專責討論加強持份者聯繫與大學形象建立工作相關的方向、重點和優先事項。督導委員會由大學管理層代表以及兩名學院及書院代表組成。督導委員會委託專業顧問公司開展中大形象探索歷程，該公司就大學應如何確立有效的定位向督導委員會提出建議。

2021年6月至12月──在探索歷程中，顧問團隊與超過2,200名教職員、學生、校友、校董會成員、全球學界合作夥伴及公眾人士進行對話，了解他們對中大形象的看法，共同探索中大獨一無二的特質與價值。

2021年12月至2022年6月──督導委員會考慮顧問公司所提供的建議，包括形象設計選項、標語及視覺設計。

2022年9月22日──督導委員會把最終建議向大學校董會執行委員會進行匯報。



資料來源：段崇智聲明

