中大新校徽｜麥美娟嘆事件對母校留傷害　直言念舊：好似有深度啲

中文大學明年創校60周年，校方上周一（17日）宣布更新校徽，惹來社會反彈，中大校長段崇智更發出聲明「解畫」。不過，僅一星期後，中大官網及社交平台將其「撤回」，更換為舊版校徽。

本身是中大校友的民政及青年事務局局長麥美娟今（25日）在商台節目表示，更換校徽是重要事情，校方應予時間「醞釀」，又直言較鍾情舊校徽，認為今次事件已對中大造成傷害；中大校董、立法會議員劉國勳則指，校方經各界壓力後已將更換校徽事宜納入今日校董會議程，期望屆時有清晰交代，包括當初由誰人拍板及「埋單」等。



中文大學創校以來共更換校徽設計四次，左是最新設計，右圖則是2008年設計版本。(《香港01》製圖)

本身是中大校友的民政及青年事務局局長麥美娟接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時指，姑勿論喜歡新校徽與否，今次事件的確對中大造成傷害。她又提到，自己人生中最開心的四年光陰是在中大渡過，盼校方可繼續令學生擁有開心的校園生活。

麥：問題唔係在於設計本身，而是個程序令大家有啲唔開心

她又直言較鍾情舊校徽，「可能睇慣啦，始終都係舊嗰個好啲，好似有深度啲，但各花入各眼。不過我覺得唔係在於設計本身，而是個程序令大家有啲唔開心」，認為校方應予「醞釀」時間，「轉校徽係比較重要嘅事。」

麥美娟畢業於中大英文系，她認為今次更換校徽風波，對中大造成傷害。（商台提供照片）

中大校董、立法會議員劉國勳則指，最初經傳媒報道始得悉校方決定更換新校徽，但不論是社會、校友、教職員及校董，反應均一面倒，「覺得新校徽唔係咁理想，整個程序都係閉門造車。」

校方公布更換新校徽，造成風波，並同時設計正式校徽（上圖）及簡化版校徽（下圖），主要用於電子宣傳刊物、社交平台等推廣及傳播渠道。（中大官網截圖）

他提到，經校內外壓力下，今日校董會已將「重建中大形象項目」納入議程，當中相信會討論新校徽事宜，但他提到，校方本來僅打算於開會前十五分鐘前作簡介，「但我哋唔收貨，依家好似米已成炊咁，焗大家一定要用呢個校徽。」他認為，校方有需要就事件作出詳細交代，若最終決定棄用新校徽，「洗咗一大筆錢，究竟邊個埋單，要交代清楚，成件事焦點係程序。」

劉國勳又認為，校方今次做法已破壞中大形象，亦顯示中大管治混亂，有需要改革校董會組成比例。

中大形象更新歷程──時序及重要事件：



2018年──中大邀請多位來自香港、內地和世界各地的傑出中大校友組成「環球校友諮詢委員會」（委員會），盼望讓中大廣泛而專業的校友網絡，助力大學發展。



2019年8月──委員會建議中大提升形象，讓大學在本地、全國以至全球高等教育界中的定位更鮮明，大學亦不時收到來自其他成員相似的意見及建議。大學隨後成立諮詢委員會，進一步討論與大學形象和聲譽相關的議題。



2020年12月──按照諮詢委員會的建議，中大行政與計劃委員會成立督導委員會及項目小組，專責討論加強持份者聯繫與大學形象建立工作相關的方向、重點和優先事項。督導委員會由大學管理層代表以及兩名學院及書院代表組成。督導委員會委託專業顧問公司開展中大形象探索歷程，該公司就大學應如何確立有效的定位向督導委員會提出建議。



2021年6月至12月──在探索歷程中，顧問團隊與超過2,200名教職員、學生、校友、校董會成員、全球學界合作夥伴及公眾人士進行對話，了解他們對中大形象的看法，共同探索中大獨一無二的特質與價值。



2021年12月至2022年6月──督導委員會考慮顧問公司所提供的建議，包括形象設計選項、標語及視覺設計。



2022年9月22日──督導委員會把最終建議向大學校董會執行委員會進行匯報。



資料來源：中大校長段崇智聲明

