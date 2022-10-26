明年農曆年宵1.16起舉行　不設乾貨、快餐攤位　只賣年花盆桔

新冠疫情陰霾下，香港即將迎來第三個農曆新年，食環署今日（26日）公布，2023年農曆年宵市場將於1月16日至22日，一連7日在全港15區舉辦，惟連續四年只准擺賣濕貨售賣年花盆桔，乾貨及熟食攤位依然從缺。年宵市場攤位將於下月9日起分批公開競投，共設922個攤位，競投底價會繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，由320元至5,440不等。



▼2020年維園年宵情況▼



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連續四年不設乾貨攤位

食環署發言人說，在疫情下，2023年農曆年宵市場會維持沒有乾貨攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花；同時亦不設快餐攤位，以免入場人士脫下口罩進食，增加病毒傳播的風險。

翻查資料顯示，2020年年宵因面對當時的社會運動可能持續，首次取消乾貨攤位，此後新冠疫情展開，2021年和2022年的年宵都不設乾貨，連同明年的年宵便是連續四年。



2023年年宵攤位總數922個，較今年初減少18個。該922個年宵攤位分布在港島、九龍及離島區6個年宵市場，涉及有395個攤位；新界區設有9個年宵市場，共有527個攤位。

維園設175攤位 底價凍結仍5,440元

年宵市場攤位競投底價會繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，由320元至5,440元不等。

最受市民關注、全港最大的維園年宵市場，共設175個攤位，底價5,440元，競投將於11月9及10日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，第一日上午時段由9時至下午12時30分，下午時段則由2時開始；第二日由上午9時至競投結束為止。

年宵攤位人員須每3日一次快測及保留紀錄3日

食環署提醒，攤位獲許可人及其工作人員須已完成疫苗接種，及在年宵市場開始前24小時內自費進行一次快速測試，並須在其後每3日在進入場地前自費進行一次快速測試及保留每次的快速抗原測試結果紀錄3日。此外，他們須保留疫苗接種紀錄或康復紀錄二維碼，以及快速測試棒顯示陰性檢測結果的照片作為證明，並在年宵市場開始前及期間隨時出示供食環署人員檢查。

食環署表示，攤位獲許可人及其工作人員如因健康原因不適宜接種疫苗，須申報此情況及出示印有二維碼的「醫學豁免證明書」。有關人士須保留醫學豁免證明書作為證明，並在年宵市場開始及整個活動期間隨時出示有關文件供食環署人員檢查。

▼往年維園年宵市場競投情況▼



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攤位獲許可人亦須在其攤檔提供消毒搓手液、定期清潔和消毒攤檔，以及提供員工名單和聯絡資料以便有需要時供追蹤確診者之用。

因應新冠疫情的發展，年宵市場各項防疫抗疫措施可能會有所變更，政府亦可能會調整年宵市場的規模及營業時間、收緊公眾人士的入場要求，甚至取消舉辦年宵市場。有興趣人士在參與公開競投前，應充分考慮這些因素。

港九離島6個年宵市場 新界有9個

食環署表示，港島、九龍及離島區會有6個年宵市場，設於銅鑼灣維多利亞公園、東涌達東路花園、深水埗花墟公園、深水埗長沙灣遊樂場、黃大仙摩士公園及觀塘觀塘遊樂場，共有395個攤位。

新界區有9個年宵市場，設於北區石湖墟遊樂場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、葵青葵涌運動場、大埔天后宮風水廣場、荃灣沙咀道遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場及屯門天后廟廣場，共有527個攤位。其中沙田源禾遊樂場的攤位底價為新界區之首，價錢為2,990元。

▼2023年年宵市場攤檔經營者及入場人士注意事項▼



有關2023年年宵市場的詳情，包括公告、地點及攤位分布圖、攤位可售賣的商品、公開競投安排及相關規定、特許協議範本等資料，已上載食環署網頁。市民如希望競投可瀏覽該網頁，或致電食環署熱線2868 0000查詢。