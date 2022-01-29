煞停年宵　花農疫下過第三個新年　嘆政府「唔扼殺已經慶幸」

農曆新年臨近，惟第五波疫情襲來，政府早前決定取消年宵花市等大型活動，市民買花難，花農的生意更難。花農在花巿前夕忙得不可交支，甚至每日只睡一至兩小時，惟年花豐收卻遇上煞停年宵，單靠熟客內銷自保，全年心血有機會隨時白費。有望天打卦的花農早已作出最壞打算，對現屆政府不存期望，只求「唔扼殺已經慶幸」；又指現時不斷施加防疫「金剛箍」，不如任由行業「自生自滅」，在市場找尋生存空間。



投得十四個年宵花檔 疫情重臨悉數取消

位於大埔林村的強記花園，負責人李永強（強哥）入行已38年，由最初專賣菊花、被稱為「菊花王子」，到後來花園專營年花年桔；每逢新年臨近，強哥便過着「朝六晚十二」、甚至最繁忙時每天只睡一小時的工作生活。疫情下迎來第三個新年，他今年花上20萬元競投了14個攤位，其中10個在葵芳、4個在維園。

採訪當日，強哥的電話響個不停，雖然有不少熟客訂單，強哥指，以往每年借助年宵市場協助清走貨尾，銷量約佔全部年花的兩、三成，因此每年都會競投多個年宵攤位，而今年首次選擇維園，是因為其面積較大，認為即使實施人流管制措施也更好應付，未料今次卻是完全取消，「其實投攤位時已有條款，白紙黑字寫明可以隨時煞停而冇任何賠償......病毒本身喺秋冬都係高峰期，所以都做咗最壞打算。」

氣候溫和造就年花豐收

花園內有大量蘭花、沙柑、繡球花、水仙等開得正好，強哥指，今年天氣溫和，年花豐收，現時園內有合共6至7萬棵年花年桔，「最後有幾多客，唔係花農可以控制嘅。」他指，去年的年宵花市不設乾貨，入場人流都只為年花，投得14個攤位的他本來以為也沒大不了，未料政府最後只給他3個攤位營業，「你叫我10幾個檔嘅貨擺去邊？」今年位於旺角的花墟批售市場再次停辦，強哥認為作為花農已不期望政府提供任何支援，只望不要扼殺年花經濟已算萬幸。

「任何一個行業都會遇到困難，只不過係你點樣面對。」強哥未有因取消年宵，為今年年花生意打定輸數，如常在這段時間每日搬花、插花，忙得不可開交，有時只得一至兩小時的睡眠時間，仍然甘之如飴，但他坦言在香港當花農不易，「有幾多人可以承受𠵱種環境？」現階段只能做好自己本份，「盡自己能力做靚啲啲嘢，乜都唔好講，如果你啲嘢唔靚，送畀人都覺得阻地方！」