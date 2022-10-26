免針紙｜何栢良建議持免針紙人士　入表列處所要出示快測陰性證明

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（26日）表示，持有免針紙人士傳播病毒風險較已打針市民高，政府可考慮要求相關人士，進入表列處所前要出示快測陰性結果，認為是合情合理做法。



▼10月21日 郭卓堅司法覆核廢除「免針紙」勝訴▼



何栢良在電台節目表示，同意疫苗通行證延長至明年6月，認為是穩打穩紮做法，但同時認為政府可繼續復常步伐，調整實施疫苗通證場所，例如在圖書館等不會除口罩的處所，可以不再實施通行證。他又認為，政府可考慮要求持有免針紙人士，進入表列處所前出示快測陰性結果。

此外，深水埗爆發源頭未明的類鼻疽感染，最新公布染疫患者分別居於港島東及將軍澳。何栢良表示，醫管局九龍西聯網今年8至10月發現有15宗不尋常類鼻疽個案，公布時已發生兩個月，再到患者家居環境採樣、追蹤患者暴露史有一定困難，故源頭追蹤未有突破性，暫時未能判斷傳播鏈是否繼續在深水埗區。

他指，如透過基因圖譜發現，區內與區外患者屬相關個案，但後者沒有到訪深水埗或地盤，地盤或並非源頭，需檢視日常用品會否播疫。他舉例外國曾透過食水、香氛噴霧、醫院消毒劑等引發群組，不排除入口物品在雨季時受污染再傳播。