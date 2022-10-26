五年料建12.8萬伙公營房屋　正研貨櫃碼頭路、阿公岩村建屋

房屋局日前公佈最新的五年期公營房屋預測建屋量，估計在2023/24至2027/28年度，五年合共可提供127,700伙公營房屋，包括82,600伙出租公屋或綠置居，及45,100 伙其他資助出售單位。在上述的五年期中，當中以2024/25年度的供應最多，達33,200伙，按年急增153%。

按照最新資料，2027/28年將是供應出租公屋、綠置居的「大戶」，單年供應約20,900伙，同年亦有12,200伙資助出售單位落成，當中涉及不少市區居屋盤，包括俗稱「棚仔」的深水埗欽州街臨時小販市場。

文件又透露，政府正就不同地皮作工程可行性研究，當中包括貨櫃碼頭路、筲箕灣阿公岩村的部份用地等。



房屋局公佈最新的五年期公營房屋預測建屋量，估計在2023/24至2027/28年度，五年合共可提供127, 700伙公營房屋。（資料圖片）

房屋局表示，上述五年的建屋量有較顯著的改動，主要因部份項目採用了一系列措施，因此提早落成時間，例如分階段落成部份項目單位、縮短建築工期、實施「組裝合成」建築法等，例如約4,300個公屋或綠置居單位，及約1,800 個其他資助出售單位的完工日期，可由2026/27年提前一個年度完成。

2027/28年成公屋、綠置居供應「大戶」

根據最新估算，2027/28年將是供應出租公屋、綠置居的「大戶」，單年供應約20,900伙，按年大增約一倍。

按照分佈，該年不少項目位於新界區，例如位於西鐵錦上路站附近用地，將提供約5,100伙；而古洞北的第24區、第19區的第二期地盤，亦合共提供5,200伙。

2027/28年多個市區居屋盤落成

除了出租公屋或綠置居外，2027/28年將有12,200伙資助出售單位落成，當中涉及不少市區居屋盤。資料顯示，該年市區盤包括俗稱「棚仔」的深水埗欽州街臨時小販市場，屆時將提供300伙；而油塘碧雲道的兩個地盤，亦合共提供3,200伙。

另外，房協在馬頭角的連接用地，亦將建800伙的資助出售房屋，另設400伙公屋，估計有機會是馬頭角臨海用地的專用安置屋邨。

「棚仔」在欽洲街有多年歷史，當局料該址將會2027/28年度落成300伙資助出售房屋。（資料圖片）

研貨櫃碼頭路、阿公岩村建公屋

在後五年期，即2023/24至2027/28年度落成的公營房屋用地，當局估計涉及222.5公頃用地，料可建232,400伙。

文件透露，政府正就不同地皮作可行性研究，當中包括貨櫃碼頭路，涉約2公頃用地，料可提供1,700伙，並於2027/28年度發展；而擁有逾200年歷史的筲箕灣阿公岩村，部份用地亦正作研究，地皮約1公頃，料可建600伙，估計2027/28年度可發展；研究地皮亦包括梅窩碼頭路，該佔地約0.7公頃，料2025/26年可發展500伙。

而備受關注的粉嶺高爾夫球場用地，文件亦繼續納入該8公頃發展用地，重申可提供12,000伙單位，料用地可供2025/26年發展。