簡約公屋設計首曝光　清水房單位設獨立廁所　開放式廚房設冷氣機

新一份《施政報告》提出，以組裝合成法興建簡約公屋，外界一直關注有關公屋有多「簡約」。房屋局局長何永賢今日（25日）首度披露單位的內櫳，指建築署員工已初步繪畫4至5人單位設計圖，顯示單位內有獨立廁所和開放式廚房，並有一面牆分隔開煮食空間和房間。單位配備兩部冷氣機，其中一部安裝在開放式廚房上方，另一部則安裝在房間內。



何永賢在facebook發文指，負責簡約公屋項目的建築署已繪畫出4至5人單位的初步設計圖，有關單位配備獨立洗手間、煮食空間、冷氣機及熱水爐，但「戴頭盔」稱，具體單位布局仍要按項目而定，而單位屬於「清水房」，住戶可自行構思單位的設施。

間隔或難間房

根據帖文的構想圖，單位有獨立廁所，一開廁所門便是開放式廚房，並有一面牆隔開廚房和房間，該單位配備兩部冷氣機，廚房和房間各有一部。

帖文亦附有單位布置後的設計，開放式廚放對出便是客廳，可放置一張飯枱、一張二人沙發和電視櫃，廚房的牆後便可放置一張雙人床和一張「碌架床」，至少足夠4人入住，但相信較難自行間房。

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