施政報告2022提出興建全新簡約公屋，簡約公屋四字成全城熱話，盼盡快一睹真身。房屋局局長何永賢昨晚（20日）就在其Facebook專頁貼出數張單位照片，並以「【簡約公屋】MiC組裝合成建築法」作頭tag，但無詳解拍攝地點及附圖說。照片所見單位內雖無家具但有簡單裝修，亦有安裝冷氣，令人猜測莫非就是簡約公屋「示範單位」？



據悉，有關相片原來只是同樣以組裝合成法興建的啟德方艙醫院，局長何永賢內文解釋，組裝合成法並非似砌積般兒戲，單位之間加固亦會做好，遇到大雨及颱風亦不怕，亦並非部份市民誤以為只是住貨櫃。



其實早在施政報告前，有消息曾指方艙醫院擬將改建過渡性房屋，啟德方艙擁獨立廁所故呼聲高，但政府最新指暫無計劃改劃檢疫隔離設施。到底方艙醫院等檢疫、隔離設施以後若變身，會以過渡屋、簡約公屋或其他身份登場，有待當局研究探討。



李家超首份施政報告提出興建「簡約公屋」，未來五年供應3萬伙，輪候公屋三年或以上人士可申請入住，日後會以「集裝箱」組裝合成法興建，料最高達10多層，當中會以家庭優先，冀將公屋輪候時間由現時6年減至4.5年。

坊間關注簡約公屋多「簡約」 集裝箱是否等於貨櫃箱

坊間對簡約公屋有諸多猜測，究竟簡約公屋有幾「簡約」？位置會否十分偏遠？「集裝箱」形式是否即等於貨櫃箱？何永賢昨日出席施政報告有關房屋政策的記者會後，晚上即在facebook 發文，並發布多張單位內外的照片。

▼享維港海景啟德方艙醫院▼



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照片並無任何文字解釋，但可看到是一個已有簡單裝修的單位，已鋪設地板及牆身，亦安裝了電燈、窗廉及冷氣，單位外可看到是一個四層建築，亦有相片顯示有電梯。

何永賢貼文提到裝合成法可加快建造工程

何永賢更在文章中提到，簡約公屋引起社會不少人關注，並稱組裝合成法可加快建造工程、冷氣及熱水爐等設備可預製單位安裝好、可設獨立洗手間及煮食空間，層數高的話，還可以加電梯方便上落等，令人懷疑該些照片是否正是簡約公屋的示範單位。

房屋局局長何永賢 。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

照片非簡約公屋真身 貼文為解MiC不是「住貨櫃」

不過，據了解，該些照片的「真身」，原來是以組裝合成法興建啟德方艙醫院，有關貼文只為告知市民，組裝合成法建築並非像地盤的集裝箱般，亦不是要市民「住貨櫃」。至於該些照片及啟德方艙，其實與簡約公屋無關，簡約公屋實際如何處理、間隔及大小，要視乎情現，細節仍有待落實。

何在文中提到，不少人對組裝合成法不了，以為單位似「砌積木」快速建好就好「兒戲」，又稱單位之間需要的加固都會做好，所有建築工程都會符合法例相關規定，落大雨甚至颱風都無問題。

▼特首李家超首份施政報告懶人包▼

