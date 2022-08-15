美食博覽｜最後一日掃貨潮逼爆　有市民兩度入場共花5000元

美食博覽會來到最後一日（15日），市民都趁最後入場「掃平貨」，館內逼爆如周末。有市民表示五日內兩度入場，在消費券推動下，有受訪者花費逾1,000，更有人兩度入場，花約5,000元購物，而今日主要是買凍肉。



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美食博覽各參展商在展期最後一日落力推出減價優惠，務求可在短時間內吸客清貨，場內人流如鯽，有入場人士形容與上周六一樣逼爆。有展商指受惠於政府派發消費券及會展站啟用，銷情和人流都比預計中好，相信生意額可回復疫情前的表現。

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劉小姐形容今日「最後衝刺」，趁最後一日到美食博覽購物，她買了麵類、零食、臘腸、水果等食品，花費約1,000至2,000元，大部份是使用消費券付款。「在這裡賣的食品比市價便宜少許，其中零食相差較多。」

今年第二次到美食展的黃先生指，今日消費大約1,000元 ，「因為上次沒有行完整個展覽，所以趁最後一日再來。今天大部分參展商有再減價。」

卓先生同樣趁最後一日再次入美食博覽購物，他指今天主要購買凍肉，「星期六消費了大約2,000元，今天消費了3,000元。因為有消費券，都比較願意花錢。」他指，即使今天是星期一，人流與星期六相若。

▼8月14日 美食博覽周日逼爆▼

